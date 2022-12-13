Крупный федеральный проект затронет реку в Тюменской области

Федеральный проект по оздоровлению водных артерий займется протекающей через Тюменскую область рекой Иртыш. Об этом рассказали в информационном центре правительства региона.
«Река Иртыш, протекающая по территории Тюменской области, включена в единый федеральный проект по экологическому оздоровлению крупных водных артерий России», — сообщили в информцентре. Также власти займутся всем бассейном Волги, Урала, Дона, Амура и реки Терек. Мероприятия по восстановлению планируют запустить в 2025 году.
Также вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко объяснила, чем этот проект поможет России. «Мероприятия проекта улучшат качество жизни не менее 80 миллионов человек», — говорила она.
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