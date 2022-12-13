13 декабря 2022

Крупный федеральный проект затронет реку в Тюменской области

Благодаря федеральному проекту в Тюменской области оздоровят реку Иртыш
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Тобольска, река, иртыш
Также проект затронет и другие водные артерии Фото:

Федеральный проект по оздоровлению водных артерий займется протекающей через Тюменскую область рекой Иртыш. Об этом рассказали в информационном центре правительства региона.

«Река Иртыш, протекающая по территории Тюменской области, включена в единый федеральный проект по экологическому оздоровлению крупных водных артерий России», — сообщили в информцентре. Также власти займутся всем бассейном Волги, Урала, Дона, Амура и реки Терек. Мероприятия по восстановлению планируют запустить в 2025 году.

Также вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко объяснила, чем этот проект поможет России. «Мероприятия проекта улучшат качество жизни не менее 80 миллионов человек», — говорила она.

Будьте в курсе всех главных новостей Тюменской области - читайте канал Темы Тюмени

Федеральный проект по оздоровлению водных артерий займется протекающей через Тюменскую область рекой Иртыш. Об этом рассказали в информационном центре правительства региона. «Река Иртыш, протекающая по территории Тюменской области, включена в единый федеральный проект по экологическому оздоровлению крупных водных артерий России», — сообщили в информцентре. Также власти займутся всем бассейном Волги, Урала, Дона, Амура и реки Терек. Мероприятия по восстановлению планируют запустить в 2025 году. Также вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко объяснила, чем этот проект поможет России. «Мероприятия проекта улучшат качество жизни не менее 80 миллионов человек», — говорила она.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...