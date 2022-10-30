Курганцы собирают деньги, чтобы купить оружие для захвата дронов на спецоперации. Видео

31 октября 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

На ружье против дронов в Кургане планируют собрать пол миллиона рублей Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Курганской области будут собирать деньги на покупку ружья против дронов (беспилотные летательные аппараты — прим. URA.RU), чтобы отправить его военным в зону боевых действий на Украине. С помощью него можно выводить из строя и захватывать вражеские беспилотники. Об этом сообщил руководитель общественной организации «Добрая земля» Александр Пылков в соцсети «ВКонтакте». «Ко мне обратился мой хороший друг, участник боевых действий. Ребят сказали, что им не надо бронемашины „Тигр“, ни БМП. Им нужны ружья против дронов. Потому что они друг друга сменяют, летают,что даже голову не высунуть. Поэтому надо как можно больше антидронновых ружей. Оно стоит около 500 тысяч рублей», — сказал на видео Пылков. Он отметил, что предыдущий сбор денег на бронемашину отменяется. Все средства теперь пойдут на покупку ружья «Гарпия». Согласно описанию в одном из онлайн-магазинов, данное ружье предназначено для блокировки частоты дронов и квадрокоптеров на расстоянии 500-1200 метров. После чего вражеский аппарат теряет связь, возможность передачи геопозиции и видеосъемки. После захвата дроны можно восстановить или перезагрузить, чтобы использовать в своих целях. Ранее URA.RU писало, что курганский боец из зоны СВО в Донбассе, посоветовал не уничтожать украинские дроны, чтобы не выдать свое местоположение и не попасть под обстрел артиллерии. Кроме того, военнослужащий рассказал о том, какие трофеи захватил в ходе боев с националистами ВСУ. Также сообщалось, что жители Кургана отказались от сбора денег на танк, чтобы купить более дешевую бронемашину «Тигр». Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин, заявлял, что главной ее задачей является защита жителей Донбасса от геноцида киевского режима, а также денацификация и демилитаризация страны. Позже главой государства был подписан указ о начале частичной мобилизации. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении набора военнослужащих из запаса. Всего было мобилизовано 300 тысяч военнослужащих.

Жители Курганской области будут собирать деньги на покупку ружья против дронов (беспилотные летательные аппараты — прим. URA.RU), чтобы отправить его военным в зону боевых действий на Украине. С помощью него можно выводить из строя и захватывать вражеские беспилотники. Об этом сообщил руководитель общественной организации «Добрая земля» Александр Пылков в соцсети «ВКонтакте». «Ко мне обратился мой хороший друг, участник боевых действий. Ребят сказали, что им не надо бронемашины „Тигр“, ни БМП. Им нужны ружья против дронов. Потому что они друг друга сменяют, летают,что даже голову не высунуть. Поэтому надо как можно больше антидронновых ружей. Оно стоит около 500 тысяч рублей», — сказал на видео Пылков. Он отметил, что предыдущий сбор денег на бронемашину отменяется. Все средства теперь пойдут на покупку ружья «Гарпия». Согласно описанию в одном из онлайн-магазинов, данное ружье предназначено для блокировки частоты дронов и квадрокоптеров на расстоянии 500-1200 метров. После чего вражеский аппарат теряет связь, возможность передачи геопозиции и видеосъемки. После захвата дроны можно восстановить или перезагрузить, чтобы использовать в своих целях. Ранее URA.RU писало, что курганский боец из зоны СВО в Донбассе, посоветовал не уничтожать украинские дроны, чтобы не выдать свое местоположение и не попасть под обстрел артиллерии. Кроме того, военнослужащий рассказал о том, какие трофеи захватил в ходе боев с националистами ВСУ. Также сообщалось, что жители Кургана отказались от сбора денег на танк, чтобы купить более дешевую бронемашину «Тигр». Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин, заявлял, что главной ее задачей является защита жителей Донбасса от геноцида киевского режима, а также денацификация и демилитаризация страны. Позже главой государства был подписан указ о начале частичной мобилизации. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении набора военнослужащих из запаса. Всего было мобилизовано 300 тысяч военнослужащих.