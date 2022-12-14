Екатеринбуржцы заметили, что в Историческом сквере в 2022 году появилось множество новогодних украшений — огромный подарок, подсвечники, елочные шары и падающая звезда. URA.RU решило проанализировать, как изменился подход к украшению Екатеринбурга по сравнению с 2021 годом и приняли ли бизнесмены в этом году во внимание пожелания главы города Алексея Орлова.
В 2021 году власти Екатеринбурга советовали представителям бизнеса делать акцент на свете: украшать гирляндами входные группы, деревья и ели. Их можно было встретить возле ТРЦ «Гринвич», на проспекте Ленина и на фасаде ресторанов. Возле часовни святой Екатерины и Храма Большой Златоуст разместился подарок от главных меценатов города — Игоря Алтушкина, Андрея Козицына и Андрея Симановского. Благодаря им в центре города появились огромные музыкальные шары, а возле администрации установили карету с лошадьми.
В 2022 году бизнесменам посоветовали сменить тактику и использовать в украшениях елочные ветки. Эта выполненная рекомендация особо заметна возле Ельцин Центра, ресторанов Pushkina 4, «Итальянцы», «Горожане» и других. Не забыли в этом году и об Историческом сквере: здесь было установлено пять световых инсталляций — это подарок, новогодняя дата «2023», закрытые фонари со свечой, елочные шары и подающая звезда. Также ближе к Новому году преобразится улица Вайнера: ее украсят световыми инсталляциями благодаря сотрудникам компании «Сима-ленд», которые решили начать добровольный сбор денег на украшения.
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Екатеринбуржцы заметили, что в Историческом сквере в 2022 году появилось множество новогодних украшений — огромный подарок, подсвечники, елочные шары и падающая звезда. URA.RU решило проанализировать, как изменился подход к украшению Екатеринбурга по сравнению с 2021 годом и приняли ли бизнесмены в этом году во внимание пожелания главы города Алексея Орлова. В 2021 году власти Екатеринбурга советовали представителям бизнеса делать акцент на свете: украшать гирляндами входные группы, деревья и ели. Их можно было встретить возле ТРЦ «Гринвич», на проспекте Ленина и на фасаде ресторанов. Возле часовни святой Екатерины и Храма Большой Златоуст разместился подарок от главных меценатов города — Игоря Алтушкина, Андрея Козицына и Андрея Симановского. Благодаря им в центре города появились огромные музыкальные шары, а возле администрации установили карету с лошадьми. В 2022 году бизнесменам посоветовали сменить тактику и использовать в украшениях елочные ветки. Эта выполненная рекомендация особо заметна возле Ельцин Центра, ресторанов Pushkina 4, «Итальянцы», «Горожане» и других. Не забыли в этом году и об Историческом сквере: здесь было установлено пять световых инсталляций — это подарок, новогодняя дата «2023», закрытые фонари со свечой, елочные шары и подающая звезда. Также ближе к Новому году преобразится улица Вайнера: ее украсят световыми инсталляциями благодаря сотрудникам компании «Сима-ленд», которые решили начать добровольный сбор денег на украшения. 30 декабря екатеринбуржцев ждет открытие ледового городка на площади 1905 года, где ледовые скульптуры посвятят грядущему 300-летию Екатеринбурга. Там же горожан будет ждать живая 30-метровая елка. При этом городская мэрия заявила, что торжественной церемонии открытия городка не будет, как и новогоднего фейерверка, но пройдут новогодние представления для детей.