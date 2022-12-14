Бизнесмены исполнили новогодние пожелания мэра Екатеринбурга. Фото

15 декабря 2022 в 18:41 Размер текста - 17 +

В 2022 году в украшениях города стало больше елочных веток Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбуржцы заметили, что в Историческом сквере в 2022 году появилось множество новогодних украшений — огромный подарок, подсвечники, елочные шары и падающая звезда. URA.RU решило проанализировать, как изменился подход к украшению Екатеринбурга по сравнению с 2021 годом и приняли ли бизнесмены в этом году во внимание пожелания главы города Алексея Орлова. В 2021 году власти Екатеринбурга советовали представителям бизнеса делать акцент на свете: украшать гирляндами входные группы, деревья и ели. Их можно было встретить возле ТРЦ «Гринвич», на проспекте Ленина и на фасаде ресторанов. Возле часовни святой Екатерины и Храма Большой Златоуст разместился подарок от главных меценатов города — Игоря Алтушкина, Андрея Козицына и Андрея Симановского. Благодаря им в центре города появились огромные музыкальные шары, а возле администрации установили карету с лошадьми. В 2022 году бизнесменам посоветовали сменить тактику и использовать в украшениях елочные ветки. Эта выполненная рекомендация особо заметна возле Ельцин Центра, ресторанов Pushkina 4, «Итальянцы», «Горожане» и других. Не забыли в этом году и об Историческом сквере: здесь было установлено пять световых инсталляций — это подарок, новогодняя дата «2023», закрытые фонари со свечой, елочные шары и подающая звезда. Также ближе к Новому году преобразится улица Вайнера: ее украсят световыми инсталляциями благодаря сотрудникам компании «Сима-ленд», которые решили начать добровольный сбор денег на украшения. 30 декабря екатеринбуржцев ждет открытие ледового городка на площади 1905 года, где ледовые скульптуры посвятят грядущему 300-летию Екатеринбурга. Там же горожан будет ждать живая 30-метровая елка. При этом городская мэрия заявила, что торжественной церемонии открытия городка не будет, как и новогоднего фейерверка, но пройдут новогодние представления для детей. В 2021 году преимущество в украшении города было отдано гирляндам Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Гирляндами в прошлом году также украшали ели возле администрации города Фото: Размик Закарян © URA.RU Бизнесмены также предпочитали использовать больше света вместо елочных веток Фото: Размик Закарян © URA.RU Больше всего горожанам в преддверии 2022 года запомнилась запряженная лошадьми золотая карета. Ее городу подарил Фонд святой Екатерины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В нынешнем году предприниматели постарались удивить горожан новогодними инсталляциями Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU В 2022 году огромную арку-шар установили недалеко от Ельцин Центра Фото: Размик Закарян © URA.RU В этом году оргкомитет по подготовке к Новому году советовал делать акцент на рамочное оформление. Многие бизнесмены с данной задачей успешно справились Фото: Размик Закарян © URA.RU Также в рекомендациях был совет располагать гирлянды по контурам дверей и оконных проемов Фото: Размик Закарян © URA.RU В 2023 году в Историческом сквере можно загадать желание под упавшей звездой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU …и сфотографироваться возле огромных фонарей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Световую арку в виде подарка установили возле капсулы времени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбуржцы заметили, что в Историческом сквере в 2022 году появилось множество новогодних украшений — огромный подарок, подсвечники, елочные шары и падающая звезда. URA.RU решило проанализировать, как изменился подход к украшению Екатеринбурга по сравнению с 2021 годом и приняли ли бизнесмены в этом году во внимание пожелания главы города Алексея Орлова. В 2021 году власти Екатеринбурга советовали представителям бизнеса делать акцент на свете: украшать гирляндами входные группы, деревья и ели. Их можно было встретить возле ТРЦ «Гринвич», на проспекте Ленина и на фасаде ресторанов. Возле часовни святой Екатерины и Храма Большой Златоуст разместился подарок от главных меценатов города — Игоря Алтушкина, Андрея Козицына и Андрея Симановского. Благодаря им в центре города появились огромные музыкальные шары, а возле администрации установили карету с лошадьми. В 2022 году бизнесменам посоветовали сменить тактику и использовать в украшениях елочные ветки. Эта выполненная рекомендация особо заметна возле Ельцин Центра, ресторанов Pushkina 4, «Итальянцы», «Горожане» и других. Не забыли в этом году и об Историческом сквере: здесь было установлено пять световых инсталляций — это подарок, новогодняя дата «2023», закрытые фонари со свечой, елочные шары и подающая звезда. Также ближе к Новому году преобразится улица Вайнера: ее украсят световыми инсталляциями благодаря сотрудникам компании «Сима-ленд», которые решили начать добровольный сбор денег на украшения. 30 декабря екатеринбуржцев ждет открытие ледового городка на площади 1905 года, где ледовые скульптуры посвятят грядущему 300-летию Екатеринбурга. Там же горожан будет ждать живая 30-метровая елка. При этом городская мэрия заявила, что торжественной церемонии открытия городка не будет, как и новогоднего фейерверка, но пройдут новогодние представления для детей.