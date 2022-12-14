14 декабря 2022

Бизнесмены исполнили новогодние пожелания мэра Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогоднее украшение города. Екатеринбург, новогоднее оформление, новогоднее украшение
В 2022 году в украшениях города стало больше елочных веток Фото:

Екатеринбуржцы заметили, что в Историческом сквере в 2022 году появилось множество новогодних украшений — огромный подарок, подсвечники, елочные шары и падающая звезда. URA.RU решило проанализировать, как изменился подход к украшению Екатеринбурга по сравнению с 2021 годом и приняли ли бизнесмены в этом году во внимание пожелания главы города Алексея Орлова.

В 2021 году власти Екатеринбурга советовали представителям бизнеса делать акцент на свете: украшать гирляндами входные группы, деревья и ели. Их можно было встретить возле ТРЦ «Гринвич», на проспекте Ленина и на фасаде ресторанов. Возле часовни святой Екатерины и Храма Большой Златоуст разместился подарок от главных меценатов города — Игоря Алтушкина, Андрея Козицына и Андрея Симановского. Благодаря им в центре города появились огромные музыкальные шары, а возле администрации установили карету с лошадьми.

В 2022 году бизнесменам посоветовали сменить тактику и использовать в украшениях елочные ветки. Эта выполненная рекомендация особо заметна возле Ельцин Центра, ресторанов Pushkina 4, «Итальянцы», «Горожане» и других. Не забыли в этом году и об Историческом сквере: здесь было установлено пять световых инсталляций — это подарок, новогодняя дата «2023», закрытые фонари со свечой, елочные шары и подающая звезда. Также ближе к Новому году преобразится улица Вайнера: ее украсят световыми инсталляциями благодаря сотрудникам компании «Сима-ленд», которые решили начать добровольный сбор денег на украшения.

30 декабря екатеринбуржцев ждет открытие ледового городка на площади 1905 года, где ледовые скульптуры посвятят грядущему 300-летию Екатеринбурга. Там же горожан будет ждать живая 30-метровая елка. При этом городская мэрия заявила, что торжественной церемонии открытия городка не будет, как и новогоднего фейерверка, но пройдут новогодние представления для детей.

Подсветка города к Новому Году. Екатеринбург
В 2021 году преимущество в украшении города было отдано гирляндам
Фото:
Новогодние украшения. Екатеринбург
Гирляндами в прошлом году также украшали ели возле администрации города
Фото:
Новогодние украшения. Екатеринбург
Бизнесмены также предпочитали использовать больше света вместо елочных веток
Фото:
Новогодняя карета у администрации Екатеринбурга. Екатеринбург
Больше всего горожанам в преддверии 2022 года запомнилась запряженная лошадьми золотая карета. Ее городу подарил Фонд святой Екатерины
Фото:
Новогоднее украшение города. Екатеринбург
В нынешнем году предприниматели постарались удивить горожан новогодними инсталляциями
Фото:
Новогоднее оформление кафе и ресторанов. Екатеринбург
Фото:
Новогоднее украшение города. Екатеринбург
Фото:
Новогоднее украшение города. Екатеринбург
В 2022 году огромную арку-шар установили недалеко от Ельцин Центра
Фото:
Новогоднее оформление кафе и ресторанов. Екатеринбург
В этом году оргкомитет по подготовке к Новому году советовал делать акцент на рамочное оформление. Многие бизнесмены с данной задачей успешно справились
Фото:
Новогоднее украшение города. Екатеринбург
Также в рекомендациях был совет располагать гирлянды по контурам дверей и оконных проемов
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В 2023 году в Историческом сквере можно загадать желание под упавшей звездой
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…и сфотографироваться возле огромных фонарей
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Световую арку в виде подарка установили возле капсулы времени
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Екатеринбуржцы заметили, что в Историческом сквере в 2022 году появилось множество новогодних украшений — огромный подарок, подсвечники, елочные шары и падающая звезда. URA.RU решило проанализировать, как изменился подход к украшению Екатеринбурга по сравнению с 2021 годом и приняли ли бизнесмены в этом году во внимание пожелания главы города Алексея Орлова. В 2021 году власти Екатеринбурга советовали представителям бизнеса делать акцент на свете: украшать гирляндами входные группы, деревья и ели. Их можно было встретить возле ТРЦ «Гринвич», на проспекте Ленина и на фасаде ресторанов. Возле часовни святой Екатерины и Храма Большой Златоуст разместился подарок от главных меценатов города — Игоря Алтушкина, Андрея Козицына и Андрея Симановского. Благодаря им в центре города появились огромные музыкальные шары, а возле администрации установили карету с лошадьми. В 2022 году бизнесменам посоветовали сменить тактику и использовать в украшениях елочные ветки. Эта выполненная рекомендация особо заметна возле Ельцин Центра, ресторанов Pushkina 4, «Итальянцы», «Горожане» и других. Не забыли в этом году и об Историческом сквере: здесь было установлено пять световых инсталляций — это подарок, новогодняя дата «2023», закрытые фонари со свечой, елочные шары и подающая звезда. Также ближе к Новому году преобразится улица Вайнера: ее украсят световыми инсталляциями благодаря сотрудникам компании «Сима-ленд», которые решили начать добровольный сбор денег на украшения. 30 декабря екатеринбуржцев ждет открытие ледового городка на площади 1905 года, где ледовые скульптуры посвятят грядущему 300-летию Екатеринбурга. Там же горожан будет ждать живая 30-метровая елка. При этом городская мэрия заявила, что торжественной церемонии открытия городка не будет, как и новогоднего фейерверка, но пройдут новогодние представления для детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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