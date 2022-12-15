Путин отреагирует на введение потолка цен на нефть из РФ в течение недели

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин примет ответные меры на потолок цен на нефть в течение недели, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Указ президента России Владимира Путина об ответных мерах на потолок цен на нефть будет опубликован в течение недели. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да. Сообщим, как он появится», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать публикацию указа Владимира Путина на потолок цен на российскую нефть.

Потолок цен на российскую нефть был принят странами Евросоюза, G7 и Австралией, начав действовать 5 декабря. Он был установлен на отметке в 60 долларов за баррель. Глава Минфина РФ Антон Силуанов анонсировал ответные меры России. Во вторник сообщалось, что власти РФ согласовали эти меры.

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Указ президента России Владимира Путина об ответных мерах на потолок цен на нефть будет опубликован в течение недели. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Да. Сообщим, как он появится», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать публикацию указа Владимира Путина на потолок цен на российскую нефть. Потолок цен на российскую нефть был принят странами Евросоюза, G7 и Австралией, начав действовать 5 декабря. Он был установлен на отметке в 60 долларов за баррель. Глава Минфина РФ Антон Силуанов анонсировал ответные меры России. Во вторник сообщалось, что власти РФ согласовали эти меры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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