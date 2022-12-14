Тюменских детей оставили без диснеевских мультфильмов

Телеканал «Дисней» прекратил вещание с 14 декабря Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительницы Тюмени не знают, какими мультфильмами завлечь детей после отключения от сетки вещания телеканала «Дисней». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу несколько женщин. По их словам, дети отказываются смотреть телеканалы «Карусель» и «Смайлик», на которых показывают мультики и фильмы отечественного производства.

«Включаем по привычке телевизор, а там больше нет канала „Дисней“. Дочь по утрам любила смотреть мультик „Леди Баг“, очень расстроилась, когда его не обнаружила. Предложила переключить на „Карусель“, дочь отказалась, сказала, что там неинтересные мультики», — сообщила тюменка Екатерина Егорова.

Другая мама рассказала о схожей ситуации. «Дочь любит смотреть „Доктора Плюшеву“. Но теперь непонятно, где смотреть. Потому что на YouTube этот мультик тоже то ли изъят, то ли что. Показывает серию по две минуты и выключается», — рассказала собеседница агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к детскому психологу. «На психику детей одинаково влияют как мультики российского производства, так и иностранного. Да, в тех же американских мультиках транслируются совсем другие ценности — свобода, независимость, бунт против системы. Вспомните то же „Холодное сердце“, „Моану“, „Русалочку“ и другие. И там, и там главные героини идут наперекор семье, обществу. В российских мультиках все же больше отстаивают интересы семьи, дружбы, помощи. Но и к ним есть вопросы. Например, почему в мультике „Маша и медведь“ маленькая девочка помыкает взрослым, которым выступает медведь?» — отметила детский психолог Марина Тарасенко.

Телеканал «Дисней» прекратил трансляцию в России 14 декабря. Причиной такого решения послужили антироссийские санкции и изъятие прав на мультфильмы и сериалы.