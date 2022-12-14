Мэрия Кургана назвала десятки мест, где будут продавать новогодние ели

На улицах Кургана стартовали продажи новогодних елей

15 декабря 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Курганцам рассказали, где купить елку к Новому году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане с 15 по 31 декабря будут открыты елочные базары. Они размещены в 24 точках города. Об этом говорится на сайте администрации. «Традиционная предпраздничная торговля новогодними елками будет проходить в Кургане с 15 по 31 декабря. По результатам аукционов заключено 24 договора на размещение елочного базара», — указано на сайте. Купить новогоднюю елку можно будет в нескольких районах города по следующим адресам: — ул. 1 Мая, в районе здания № 10; — бульвар Солнечный, в районе здания № 9; — ул. Б.-Петрова, в районе здания № 60; — ул. К.Мяготина, в районе здания № 97а; — ул. Карбышева — ул. Кузнецова; — ул. Кирова, в районе здания № 100; — пр. Конституции, в районе здания № 42; — пр. Конституции, в районе здания № 63а; — ул. Кремлева, в районе здания № 9; — ул. Куйбышева, в районе стадиона «Центральный»; — пр-т Машиностроителей, в районе здания № 2в; — ул. Пушкина, в районе здания № 49; — ул. Станционная, в районе здания № 52а; — ул. Чернореченская, в районе здания № 101. Также торговля будет в микрорайонах Заозерного: 2 мкр-н, д. 9, 3 мкр-н, д. 1, 5 мкр-н, д. 1, а также в 6 мрк-не рядом с домами №26 и №3а. В том числе будет торговая точка по адресу: ул. Фарафонова,16. В пресс-службе мэрии отмечают, что полиция совместно с администрацией проводит рейды по незаконной торговле елками. Если нарушения будут выявлены, информация по ним будет отправлена для рассмотрения в соотвествующую комиссию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане с 15 по 31 декабря будут открыты елочные базары. Они размещены в 24 точках города. Об этом говорится на сайте администрации. «Традиционная предпраздничная торговля новогодними елками будет проходить в Кургане с 15 по 31 декабря. По результатам аукционов заключено 24 договора на размещение елочного базара», — указано на сайте. Купить новогоднюю елку можно будет в нескольких районах города по следующим адресам: — ул. 1 Мая, в районе здания № 10; — бульвар Солнечный, в районе здания № 9; — ул. Б.-Петрова, в районе здания № 60; — ул. К.Мяготина, в районе здания № 97а; — ул. Карбышева — ул. Кузнецова; — ул. Кирова, в районе здания № 100; — пр. Конституции, в районе здания № 42; — пр. Конституции, в районе здания № 63а; — ул. Кремлева, в районе здания № 9; — ул. Куйбышева, в районе стадиона «Центральный»; — пр-т Машиностроителей, в районе здания № 2в; — ул. Пушкина, в районе здания № 49; — ул. Станционная, в районе здания № 52а; — ул. Чернореченская, в районе здания № 101. Также торговля будет в микрорайонах Заозерного: 2 мкр-н, д. 9, 3 мкр-н, д. 1, 5 мкр-н, д. 1, а также в 6 мрк-не рядом с домами №26 и №3а. В том числе будет торговая точка по адресу: ул. Фарафонова,16. В пресс-службе мэрии отмечают, что полиция совместно с администрацией проводит рейды по незаконной торговле елками. Если нарушения будут выявлены, информация по ним будет отправлена для рассмотрения в соотвествующую комиссию.