15 декабря 2022

Зеленский отказался от своих слов об условиях переговоров с РФ

Зеленский: возврат к границам до 24 февраля не прекратит конфликт между Украиной и Россией
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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Президент Украины отказался от ранее выдвинутых условий для переговоров с Россией Фото:
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Переговоры России и НАТО

Возврат к границам на 24 февраля не приведет к прекращению вооруженного конфликта с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Это не будет финалом, потому что никто не понимает, что такое гарантии безопасности», — заявил Зеленский в интервью The Economist. Украинский лидер добавил, что страна обменяла ядерное оружие на гарантии безопасности, однако эти гарантии «не сработали».

Ранее Зеленский потребовал от России возвращения к границам «до 24 февраля», а также «возвращения» Украине Крыма, его слова передало деловое издание «Взгляд». Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, предложил Зеленскому задуматься о реалистичных предложениях на переговорах. По мнению Салливана, украинскому лидеру следует отказаться от идеи «возвращения» Крыма.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Стороны проводили переговоры после начала конфликта, но не пришли к общему решению и диалог был приостановлен. Президент РФ Владимир Путин заявлял о готовности обсуждать ситуацию с Киевом. В то же время Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с российским лидером. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал «смешными» призывы западных политиков усадить Москву и Киев за стол переговоров.

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Возврат к границам на 24 февраля не приведет к прекращению вооруженного конфликта с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Это не будет финалом, потому что никто не понимает, что такое гарантии безопасности», — заявил Зеленский в интервью The Economist. Украинский лидер добавил, что страна обменяла ядерное оружие на гарантии безопасности, однако эти гарантии «не сработали». Ранее Зеленский потребовал от России возвращения к границам «до 24 февраля», а также «возвращения» Украине Крыма, его слова передало деловое издание «Взгляд». Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, предложил Зеленскому задуматься о реалистичных предложениях на переговорах. По мнению Салливана, украинскому лидеру следует отказаться от идеи «возвращения» Крыма. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Стороны проводили переговоры после начала конфликта, но не пришли к общему решению и диалог был приостановлен. Президент РФ Владимир Путин заявлял о готовности обсуждать ситуацию с Киевом. В то же время Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с российским лидером. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал «смешными» призывы западных политиков усадить Москву и Киев за стол переговоров.
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