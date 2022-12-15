Зеленский отказался от своих слов об условиях переговоров с РФ

Зеленский: возврат к границам до 24 февраля не прекратит конфликт между Украиной и Россией

16 декабря 2022 в 00:40 Размер текста - 17 +

Президент Украины отказался от ранее выдвинутых условий для переговоров с Россией Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Переговоры России и НАТО Возврат к границам на 24 февраля не приведет к прекращению вооруженного конфликта с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Это не будет финалом, потому что никто не понимает, что такое гарантии безопасности», — заявил Зеленский в интервью The Economist. Украинский лидер добавил, что страна обменяла ядерное оружие на гарантии безопасности, однако эти гарантии «не сработали». Ранее Зеленский потребовал от России возвращения к границам «до 24 февраля», а также «возвращения» Украине Крыма, его слова передало деловое издание «Взгляд». Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, предложил Зеленскому задуматься о реалистичных предложениях на переговорах. По мнению Салливана, украинскому лидеру следует отказаться от идеи «возвращения» Крыма. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Стороны проводили переговоры после начала конфликта, но не пришли к общему решению и диалог был приостановлен. Президент РФ Владимир Путин заявлял о готовности обсуждать ситуацию с Киевом. В то же время Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с российским лидером. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал «смешными» призывы западных политиков усадить Москву и Киев за стол переговоров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Возврат к границам на 24 февраля не приведет к прекращению вооруженного конфликта с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Это не будет финалом, потому что никто не понимает, что такое гарантии безопасности», — заявил Зеленский в интервью The Economist. Украинский лидер добавил, что страна обменяла ядерное оружие на гарантии безопасности, однако эти гарантии «не сработали». Ранее Зеленский потребовал от России возвращения к границам «до 24 февраля», а также «возвращения» Украине Крыма, его слова передало деловое издание «Взгляд». Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, предложил Зеленскому задуматься о реалистичных предложениях на переговорах. По мнению Салливана, украинскому лидеру следует отказаться от идеи «возвращения» Крыма. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Стороны проводили переговоры после начала конфликта, но не пришли к общему решению и диалог был приостановлен. Президент РФ Владимир Путин заявлял о готовности обсуждать ситуацию с Киевом. В то же время Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с российским лидером. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал «смешными» призывы западных политиков усадить Москву и Киев за стол переговоров.