Тюменцы не могут попасть домой из-за снегопада в Москве

Утренний рейс из Москвы в Тюмень отменен. Об этом оповестили на сайте столичного аэропорта Шереметьево.
«Москва — Тюмень. Время вылета — 08:15 17 декабря. Рейс авиакомпании „Россия“ FV 6361 отменен», — указано на онлайн-табло Шереметьево. При этом другой самолет с таким же маршрутом не был отменен, но задержался. Рейс SU 1504 компании «Аэрофлот» прилетел в 13:16, тогда как изначально планировалось оказаться в тюменском Рощино на 11 минут раньше.
Причиной оказалась плохая погода в Москве. Из-за ожидания метели и сильного ветра в работе аэропортов появились ограничения на вылет. Ранее URA.RU сообщало, что сейчас в столице уже более 40 рейсов оказались задержаны или отменены.
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