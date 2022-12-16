Тюменцы не могут попасть домой из-за снегопада в Москве

17 декабря 2022 в 14:05 Размер текста - 17 +

В Москве также отменили ряд других рейсов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Утренний рейс из Москвы в Тюмень отменен. Об этом оповестили на сайте столичного аэропорта Шереметьево. «Москва — Тюмень. Время вылета — 08:15 17 декабря. Рейс авиакомпании „Россия“ FV 6361 отменен», — указано на онлайн-табло Шереметьево. При этом другой самолет с таким же маршрутом не был отменен, но задержался. Рейс SU 1504 компании «Аэрофлот» прилетел в 13:16, тогда как изначально планировалось оказаться в тюменском Рощино на 11 минут раньше. Причиной оказалась плохая погода в Москве. Из-за ожидания метели и сильного ветра в работе аэропортов появились ограничения на вылет. Ранее URA.RU сообщало, что сейчас в столице уже более 40 рейсов оказались задержаны или отменены.

Утренний рейс из Москвы в Тюмень отменен. Об этом оповестили на сайте столичного аэропорта Шереметьево. «Москва — Тюмень. Время вылета — 08:15 17 декабря. Рейс авиакомпании „Россия“ FV 6361 отменен», — указано на онлайн-табло Шереметьево. При этом другой самолет с таким же маршрутом не был отменен, но задержался. Рейс SU 1504 компании «Аэрофлот» прилетел в 13:16, тогда как изначально планировалось оказаться в тюменском Рощино на 11 минут раньше. Причиной оказалась плохая погода в Москве. Из-за ожидания метели и сильного ветра в работе аэропортов появились ограничения на вылет. Ранее URA.RU сообщало, что сейчас в столице уже более 40 рейсов оказались задержаны или отменены.