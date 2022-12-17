Сын мэра Алапаевска (Свердловская область) Сайгида Билалова Руслан во второй раз отправился на спецоперацию, восстановившись после боевого ранения. Об этом сообщил глава Алапаевска на своей странице в соцсети.
«Новые проводы сына на спецоперацию. Напутственные слова перед отправкой, напряженное молчание, дорога, которая показалась по времени быстрее обычной, огни аэропорта Кольцово и внутренняя тревога. 17 декабря, после месяца реабилитации и операции после боевого ранения, проводил сына в воинскую часть», — написал Сайгид Билалов в соцсети «ВКонтакте».
В воинской части Руслан сначала пройдет медицинскую комиссию, на которой примут решение о дальнейшей мобилизации на спецоперацию. «Руслан готов ко всему. Мужество и сила воли в нем привиты с детства. О ранении предпочитает не говорить. Да, спецоперация нанесла глубокие шрамы, но защита Отечества — для него является долгом чести», — подытожил Сайгид Билалов.
Ранее URA.RU сообщало, что в ходе частичной мобилизации Руслан Билалов получил повестку и отправился на фронт. При выполнении боевых задач на Украине боец получил ранение в голову. Также агентство рассказывало, что сын мэра Алапаевска спас раненого военнослужащего, которого считали мертвым.
Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Фото: страница Сайгида Билалова во «ВКонтакте»
Фото: страница Сайгида Билалова во «ВКонтакте»
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Сын мэра Алапаевска (Свердловская область) Сайгида Билалова Руслан во второй раз отправился на спецоперацию, восстановившись после боевого ранения. Об этом сообщил глава Алапаевска на своей странице в соцсети. «Новые проводы сына на спецоперацию. Напутственные слова перед отправкой, напряженное молчание, дорога, которая показалась по времени быстрее обычной, огни аэропорта Кольцово и внутренняя тревога. 17 декабря, после месяца реабилитации и операции после боевого ранения, проводил сына в воинскую часть», — написал Сайгид Билалов в соцсети «ВКонтакте». В воинской части Руслан сначала пройдет медицинскую комиссию, на которой примут решение о дальнейшей мобилизации на спецоперацию. «Руслан готов ко всему. Мужество и сила воли в нем привиты с детства. О ранении предпочитает не говорить. Да, спецоперация нанесла глубокие шрамы, но защита Отечества — для него является долгом чести», — подытожил Сайгид Билалов. Ранее URA.RU сообщало, что в ходе частичной мобилизации Руслан Билалов получил повестку и отправился на фронт. При выполнении боевых задач на Украине боец получил ранение в голову. Также агентство рассказывало, что сын мэра Алапаевска спас раненого военнослужащего, которого считали мертвым. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.