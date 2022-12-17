Руслан Билалов восстановившись от ранения повторно отправился на спецоперацию Фото: страница Сайгида Билалова во «ВКонтакте»

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сын мэра Алапаевска (Свердловская область) Сайгида Билалова Руслан во второй раз отправился на спецоперацию, восстановившись после боевого ранения. Об этом сообщил глава Алапаевска на своей странице в соцсети.

«Новые проводы сына на спецоперацию. Напутственные слова перед отправкой, напряженное молчание, дорога, которая показалась по времени быстрее обычной, огни аэропорта Кольцово и внутренняя тревога. 17 декабря, после месяца реабилитации и операции после боевого ранения, проводил сына в воинскую часть», — написал Сайгид Билалов в соцсети «ВКонтакте».

В воинской части Руслан сначала пройдет медицинскую комиссию, на которой примут решение о дальнейшей мобилизации на спецоперацию. «Руслан готов ко всему. Мужество и сила воли в нем привиты с детства. О ранении предпочитает не говорить. Да, спецоперация нанесла глубокие шрамы, но защита Отечества — для него является долгом чести», — подытожил Сайгид Билалов.

Ранее URA.RU сообщало, что в ходе частичной мобилизации Руслан Билалов получил повестку и отправился на фронт. При выполнении боевых задач на Украине боец получил ранение в голову. Также агентство рассказывало, что сын мэра Алапаевска спас раненого военнослужащего, которого считали мертвым.

Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Фото: страница Сайгида Билалова во «ВКонтакте»

Фото: страница Сайгида Билалова во «ВКонтакте»