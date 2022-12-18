18 декабря 2022

Власти Кургана продают землю под строительство высотки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, строительный кран, новострой, ипотека, стройка, многоквартирный дом
Земельный участок продают почти за 3,5 млн рублей Фото:

В Кургане выставили на торги земельный участок в микрорайоне Рябково под многоэтажную жилую застройку. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

«Предлагается земельный участок по улице Чернореченская в Кургане. Вид разрешенного использования: высотная жилая застройка. Рыночная стоимость: 3 450 000 рублей», — говорится в документе. Общая площадь территории составляет 3 587 квадратных метров. По данным Росреестра, земельный участок стоит более 8,6 миллионов рублей.

О строительстве двух высоток в Кургане URA.RU писало ранее. Один многоэтажный жилой дом планируют построить в первом микрорайоне Заозерного, его строительством займется челябинская компания. Еще одна жилая высотка с видом на реку Тобол появится на бульваре Солнечном. Кроме того, в Заозерном районе построят новый ТРЦ, а в центре города бизнес-центр с паркингом. Также сообщалось о том, что мэрия Кургана разрешила бизнесмену сделать из спорткомплекса универсам.

Земельный участок под строительство высотки продают за 3,4 млн рублей

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В Кургане выставили на торги земельный участок в микрорайоне Рябково под многоэтажную жилую застройку. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии. «Предлагается земельный участок по улице Чернореченская в Кургане. Вид разрешенного использования: высотная жилая застройка. Рыночная стоимость: 3 450 000 рублей», — говорится в документе. Общая площадь территории составляет 3 587 квадратных метров. По данным Росреестра, земельный участок стоит более 8,6 миллионов рублей. О строительстве двух высоток в Кургане URA.RU писало ранее. Один многоэтажный жилой дом планируют построить в первом микрорайоне Заозерного, его строительством займется челябинская компания. Еще одна жилая высотка с видом на реку Тобол появится на бульваре Солнечном. Кроме того, в Заозерном районе построят новый ТРЦ, а в центре города бизнес-центр с паркингом. Также сообщалось о том, что мэрия Кургана разрешила бизнесмену сделать из спорткомплекса универсам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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