Власти Кургана продают землю под строительство высотки. Скрин

19 декабря 2022 в 13:01 Размер текста - 17 +

Земельный участок продают почти за 3,5 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане выставили на торги земельный участок в микрорайоне Рябково под многоэтажную жилую застройку. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии. «Предлагается земельный участок по улице Чернореченская в Кургане. Вид разрешенного использования: высотная жилая застройка. Рыночная стоимость: 3 450 000 рублей», — говорится в документе. Общая площадь территории составляет 3 587 квадратных метров. По данным Росреестра, земельный участок стоит более 8,6 миллионов рублей. О строительстве двух высоток в Кургане URA.RU писало ранее. Один многоэтажный жилой дом планируют построить в первом микрорайоне Заозерного, его строительством займется челябинская компания. Еще одна жилая высотка с видом на реку Тобол появится на бульваре Солнечном. Кроме того, в Заозерном районе построят новый ТРЦ, а в центре города бизнес-центр с паркингом. Также сообщалось о том, что мэрия Кургана разрешила бизнесмену сделать из спорткомплекса универсам. Земельный участок под строительство высотки продают за 3,4 млн рублей

В Кургане выставили на торги земельный участок в микрорайоне Рябково под многоэтажную жилую застройку. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии. «Предлагается земельный участок по улице Чернореченская в Кургане. Вид разрешенного использования: высотная жилая застройка. Рыночная стоимость: 3 450 000 рублей», — говорится в документе. Общая площадь территории составляет 3 587 квадратных метров. По данным Росреестра, земельный участок стоит более 8,6 миллионов рублей. О строительстве двух высоток в Кургане URA.RU писало ранее. Один многоэтажный жилой дом планируют построить в первом микрорайоне Заозерного, его строительством займется челябинская компания. Еще одна жилая высотка с видом на реку Тобол появится на бульваре Солнечном. Кроме того, в Заозерном районе построят новый ТРЦ, а в центре города бизнес-центр с паркингом. Также сообщалось о том, что мэрия Кургана разрешила бизнесмену сделать из спорткомплекса универсам.