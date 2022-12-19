В Берлине испугались визита Путина в Минск

В Германии обеспокоены визитом президента РФ Владимира Путина в Минск 19 декабря. Там боятся, что Беларусь может вступить в конфликт с Украиной. Об этом заявил официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Хебештрайт.
«Белорусская помощь может наращиваться, так что и такой вариант оказывается в сфере возможного», — уточнил представитель, отвечая на вопрос о возможном участии Белоруссии в спецоперации. Его слова приводит Deutsche Welle (включен Минюст РФ в список СМИ-инагентов). СМИ также уточняет, что правительство Германии испытывает определенную тревогу в связи с визитом Путина на территорию республики Беларусь.
Президент РФ Владимир Путин посетил Минск 19 декабря. Президент Белоруссии Александром Лукашенко встретил российского главу с хлебом и солью на взлетной полосе. Путин планирует переговоры с Лукашенко тет-а-тет.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты жителей Донбасса. При этом Лукашенко заявлял, что Беларусь не намерена втягиваться в боевые действия на Украине.
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В Германии обеспокоены визитом президента РФ Владимира Путина в Минск 19 декабря. Там боятся, что Беларусь может вступить в конфликт с Украиной. Об этом заявил официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Хебештрайт. «Белорусская помощь может наращиваться, так что и такой вариант оказывается в сфере возможного», — уточнил представитель, отвечая на вопрос о возможном участии Белоруссии в спецоперации. Его слова приводит Deutsche Welle (включен Минюст РФ в список СМИ-инагентов). СМИ также уточняет, что правительство Германии испытывает определенную тревогу в связи с визитом Путина на территорию республики Беларусь. Президент РФ Владимир Путин посетил Минск 19 декабря. Президент Белоруссии Александром Лукашенко встретил российского главу с хлебом и солью на взлетной полосе. Путин планирует переговоры с Лукашенко тет-а-тет. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты жителей Донбасса. При этом Лукашенко заявлял, что Беларусь не намерена втягиваться в боевые действия на Украине.