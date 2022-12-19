Курганский синоптик рассказал о последствиях ледяного дождя в регионе

Ледяной дождь зафиксировали на 9 метеорологических станциях Курганской области

Самую большую толщину льда зафиксировали в Шумихе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ледяной дождь в Курганской области привел к отмене занятий в школах, отключению электроэнергии и задержке рейсов из Москвы и Сургута. Об этом рассказал курганский синоптик-любитель Илья Винштейн в своем telegram-канале.

«Ледяной дождь привел к отмене занятий в школах Кургана и в Целинном муниципальном округе. Из-за обледенения проводов в поселке Ключи произошло отключение электроэнергии. Также в Курган не прибыли вовремя самолеты из Москвы и Сургута», — сообщает Илья Винштейн.

Природное явление было зафиксировано на 9 метеорологических станциях области: в Кургане, Макушино, Шумихе, Зверинке, Петухово, Половинном, Целинном, Шадринске и Памятном. Самая большая толщина льда была зафиксирована в Шумихе — 11 мм.

Также синоптик объяснил, что ледяной дождь образуется, когда теплая воздушная масса «наваливается» на холодную. «Капля дождя из теплого воздуха проваливается в холодный, и, не успевая замерзнуть, падает на тротуары, дороги и автомобили. В некоторых случаях капля покрывается коркой льда и лопается после падения», — объяснил он.

Ранее URA.RU писало, что курганский синоптик-любитель Илья Винштейн рассказал об ухудшении погоды в регионе и ледяном дожде. 20 декабря начнется похолодание, но 23 декабря вновь ожидается кратковременное потепление до 0 градусов.