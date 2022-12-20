ВСУ обстреляли российский регион и обесточили треть города

ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ. В результате обстрела нарушено электроснабжение. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
«Без света остается одна треть жителей города. Также есть попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны», — написал Гладков. Также он сообщил, что по предварительным данным есть один пострадавший.
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ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ. В результате обстрела нарушено электроснабжение. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. «Без света остается одна треть жителей города. Также есть попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны», — написал Гладков. Также он сообщил, что по предварительным данным есть один пострадавший. В октябре в нескольких населенных пунктах Белгородской области был введен режим ЧС. В этом месяце URA.RU также сообщало о взрывах над Белгородом. Ранее генерал-лейтенант СВР РФ в отставке Леонид Решетников предупреждал, что ВСУ планируют наступление на Белгородскую область. В частности он сообщал, что может готовиться захват Шебекино. Позднее Гладков опроверг эти слухи.