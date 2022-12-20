Сотрудники Курганмашзавода будут работать в новогодние дни

21 декабря 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

На КМЗ будут работать 3, 4, 5 и 6 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Курганском машиностроительном заводе (КМЗ), который занимается выполнением госзаказа, сотрудники будут работать в праздничные дни. Об этом корреспонденту URA.RU cообщили источник из числа работников оборонного предприятия. «Новый год начнется на КМЗ с дополнительных рабочих дней. Половину праздничных дней придется выходить на смены. Рабочие дни 3,4,5 и 6 января», — рассказал инсайдер. Другой источник также отметил, что им сообщили о работе в праздники. URA.RU направило запрос в ПАО «Курганмашзавод». В пресс-службе оборонного предприятия данную информацию подтвердили. «В первую неделю января с третьего по шестое число включительно часть производственников выйдет на работу по спискам. Оплата за дополнительно отработанное время и работу в выходные дни в соответствии с нормами трудового законодательства будет осуществляться в двойном размере», — сообщили на КМЗ. Ранее URA.RU писало, что сотрудники курганского оборонного предприятия в 2023 году останутся без отпусков. Также со следующего года заводчанам придется работать по субботам. До этого несколько рабочих смен вводились на «Курганмашзаводе» после визита зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Также сообщалось о том, что на КМЗ из-за выполнения гособоронзаказа ввели круглосуточный режим работы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Курганском машиностроительном заводе (КМЗ), который занимается выполнением госзаказа, сотрудники будут работать в праздничные дни. Об этом корреспонденту URA.RU cообщили источник из числа работников оборонного предприятия. «Новый год начнется на КМЗ с дополнительных рабочих дней. Половину праздничных дней придется выходить на смены. Рабочие дни 3,4,5 и 6 января», — рассказал инсайдер. Другой источник также отметил, что им сообщили о работе в праздники. URA.RU направило запрос в ПАО «Курганмашзавод». В пресс-службе оборонного предприятия данную информацию подтвердили. «В первую неделю января с третьего по шестое число включительно часть производственников выйдет на работу по спискам. Оплата за дополнительно отработанное время и работу в выходные дни в соответствии с нормами трудового законодательства будет осуществляться в двойном размере», — сообщили на КМЗ. Ранее URA.RU писало, что сотрудники курганского оборонного предприятия в 2023 году останутся без отпусков. Также со следующего года заводчанам придется работать по субботам. До этого несколько рабочих смен вводились на «Курганмашзаводе» после визита зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Также сообщалось о том, что на КМЗ из-за выполнения гособоронзаказа ввели круглосуточный режим работы.