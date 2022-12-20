Представители Роспотребнадзора по Курганской области рекомендуют обращать внимание на маркировку и состав красной икры

Курганцам рассказали, на что обращать внимание при покупке красной икры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителям Курганской области как проверить подлинность красной икры при помощи горячей воды. Об этом сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Курганской области.

«Если положить икру в горячую воду, натуральный продукт немного побелеет и опустится на дно. Искусственный рыбный деликатес растворится в воде и окрасит ее», — указано в сообщение надзорного ведомства.

Роспотребнадзор также сообщает, что не следует покупать красную икру во вздутой банке. Курганцам следует избегать рыбный продукт с добавлением пищевой добавки уротропин (Е-239). Ее запретили в 2008 году, так как при разложении в желудке выделяются токсичные вещества (такие как формальдегиды). Жителям также рекомендуют обращать внимание на название рыбы, даты изготовления продукты и фасовки, которые указываются на этикетке.

Ранее URA.RU писало, как курганцам определить настоящую красную икру по надписи на этикетке. Представители Россельхознадзора по Челябинской и Курганской области также рассказали о том, что такое структурированная икра и почему такой продукт следует избегать.