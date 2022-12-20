20 декабря 2022

Курганцам рассказали, как с помощью горячей воды определить настоящую красную икру. Инфографика

Представители Роспотребнадзора по Курганской области рекомендуют обращать внимание на маркировку и состав красной икры
© Служба новостей «URA.RU»
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Еда. Екатеринбург, деликатесы, красная икра, еда
Курганцам рассказали, на что обращать внимание при покупке красной икры Фото:

Жителям Курганской области как проверить подлинность красной икры при помощи горячей воды. Об этом сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Курганской области.

«Если положить икру в горячую воду, натуральный продукт немного побелеет и опустится на дно. Искусственный рыбный деликатес растворится в воде и окрасит ее», — указано в сообщение надзорного ведомства.

Роспотребнадзор также сообщает, что не следует покупать красную икру во вздутой банке. Курганцам следует избегать рыбный продукт с добавлением пищевой добавки уротропин (Е-239). Ее запретили в 2008 году, так как при разложении в желудке выделяются токсичные вещества (такие как формальдегиды). Жителям также рекомендуют обращать внимание на название рыбы, даты изготовления продукты и фасовки, которые указываются на этикетке.

Ранее URA.RU писало, как курганцам определить настоящую красную икру по надписи на этикетке. Представители Россельхознадзора по Челябинской и Курганской области также рассказали о том, что такое структурированная икра и почему такой продукт следует избегать.

Инфографика «Как выбрать красную икру»
Фото:

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Жителям Курганской области как проверить подлинность красной икры при помощи горячей воды. Об этом сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Курганской области. «Если положить икру в горячую воду, натуральный продукт немного побелеет и опустится на дно. Искусственный рыбный деликатес растворится в воде и окрасит ее», — указано в сообщение надзорного ведомства. Роспотребнадзор также сообщает, что не следует покупать красную икру во вздутой банке. Курганцам следует избегать рыбный продукт с добавлением пищевой добавки уротропин (Е-239). Ее запретили в 2008 году, так как при разложении в желудке выделяются токсичные вещества (такие как формальдегиды). Жителям также рекомендуют обращать внимание на название рыбы, даты изготовления продукты и фасовки, которые указываются на этикетке. Ранее URA.RU писало, как курганцам определить настоящую красную икру по надписи на этикетке. Представители Россельхознадзора по Челябинской и Курганской области также рассказали о том, что такое структурированная икра и почему такой продукт следует избегать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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