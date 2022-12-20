Атака Пригожина на директора музея угрожает деньгам свердловских миллиардеров

Перед назначением Алексей Орлов встречался с Игорем Пушкаревым (слева) и тот произвел на него позитивное впечатление Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отставка директора Музея истории Екатеринбурга (МИЕ) Игоря Пушкарева, на которой настаивает основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, может сорвать амбициозный проект городских властей, в который вложился крупный свердловский бизнес. Об этом URA.RU рассказал один из свидетелей интриги, раскрывая подробности назначения Пушкарева, внезапно ставшего одной из самых обсуждаемых тем.

О том, что Пушкарев — бывший журналист Znak.com, работавший в последнее время замдиректора МИЕ — стал новым директором, мэр Алексей Орлов объявил 14 декабря. Авторы telegram-канала «УралLIVE» (входит в сетку телеведущего Владимира Соловьева) отреагировали на это серией постов, в которых утверждалось, что Пушкарев, когда работал журналистом, якобы распространял фейки о ЧВК «Вагнер» и занимал антивоенную позицию. Днем 16 декабря с Орловым по спецсвязи созвонился Пригожин. А 19 декабря бизнесмен опубликовал открытое письмо на имя Орлова, в котором утверждается, что Пушкарев якобы работает на иностранные спецслужбы. Орлов, отстаивая независимость, увольнять Пушкарева по первому требованию Пригожина не стал. Но запустил проверку. Мэр подчеркивает, что не знал об указанных Пригожиным фактах.

«Как это заведено, перед назначением Орлов встретился с Пушкаревым — по рекомендации [вице-мэра Екатерины] Сибирцевой и [начальника управления культуры Ильи] Маркова. И Пушкарев произвел на главу хорошее впечатление. Показал себя человеком, разбирающимся в вопросе.

Немаловажным было и то, что Пушкарев — чуть ли не единственный в музее эксперт, погруженный в проект «Ленина 52». Это очень важная для города история, которую нужно довести до конца, поскольку финансовые гарантии дал крупный бизнес — в частности, «Синара». Увольнение Пушкарева ставит план под угрозу», — поделился источник URA.RU, близкий к музею.

«Ленина 52» — креативный кластер в центре Екатеринбурга, объединяющий выставочное, образовательное и творческое пространства. В разговоре с URA.RU Илья Марков подтвердил, что причастность к нему стала одной из причин назначения Пушкарева. «Кроме того, что он историк и профессиональный археолог», — отметил Марков. И обратил внимание, что меценаты «помогают музею, а не конкретному человеку».

Об этом же корреспонденту заявили в пресс-службе «Синары». «В рамках подготовки к 300-летию Екатеринбурга компания „Синара-Девелопмент“ наряду с другими благотворителями — „Малышева-73“, УК „УЗТМ-Картэкс“ — поддержали проект организации нового музейного пространства, которое будет посвящено истории города 20 века. Кадровые вопросы не относятся к компетенции благотворителей. Ни группа „Синара“, ни „Синара-Девелопмент“ не участвуют в выборе и назначении руководителя музея», — особо отметили в холдинге.