Экс-мэр Тюмени беспокоится из-за состояния здоровья

Степан Киричук сообщил об ухудшении состояния здоровья
Бывшего мэра Тюмени, а также экс-сенатора от Тюменской области Степана Киричука беспокоит ослабленное здоровье. Об этом заявил сам политик.
«Я работаю без выходных и не могу по-другому. Единственное, что меня настораживает — это здоровье. Здоровье — важнейший элемент для возможности трудиться. Я переболел коронавирусом. Здоровье упало на порядок. Теперь здоровье на другом, более низком уровне. Усталость чувствуется», — поделился Киричук.
Степан Киричук был мэром Тюмени с 1993 по 2005 года. Политик решил баллотироваться в гордуму на прошлых выборах.
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