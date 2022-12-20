Экс-мэр Тюмени беспокоится из-за состояния здоровья

Степан Киричук сообщил об ухудшении состояния здоровья Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывшего мэра Тюмени, а также экс-сенатора от Тюменской области Степана Киричука беспокоит ослабленное здоровье. Об этом заявил сам политик.

«Я работаю без выходных и не могу по-другому. Единственное, что меня настораживает — это здоровье. Здоровье — важнейший элемент для возможности трудиться. Я переболел коронавирусом. Здоровье упало на порядок. Теперь здоровье на другом, более низком уровне. Усталость чувствуется», — поделился Киричук.

Степан Киричук был мэром Тюмени с 1993 по 2005 года. Политик решил баллотироваться в гордуму на прошлых выборах.