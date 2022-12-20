20 декабря 2022

Экс-мэр Тюмени беспокоится из-за состояния здоровья

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Киричук С.М. Москва., киричук степан
Степан Киричук сообщил об ухудшении состояния здоровья Фото:

Бывшего мэра Тюмени, а также экс-сенатора от Тюменской области Степана Киричука беспокоит ослабленное здоровье. Об этом заявил сам политик.

«Я работаю без выходных и не могу по-другому. Единственное, что меня настораживает — это здоровье. Здоровье — важнейший элемент для возможности трудиться. Я переболел коронавирусом. Здоровье упало на порядок. Теперь здоровье на другом, более низком уровне. Усталость чувствуется», — поделился Киричук.

Степан Киричук был мэром Тюмени с 1993 по 2005 года. Политик решил баллотироваться в гордуму на прошлых выборах.

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Бывшего мэра Тюмени, а также экс-сенатора от Тюменской области Степана Киричука беспокоит ослабленное здоровье. Об этом заявил сам политик. «Я работаю без выходных и не могу по-другому. Единственное, что меня настораживает — это здоровье. Здоровье — важнейший элемент для возможности трудиться. Я переболел коронавирусом. Здоровье упало на порядок. Теперь здоровье на другом, более низком уровне. Усталость чувствуется», — поделился Киричук. Степан Киричук был мэром Тюмени с 1993 по 2005 года. Политик решил баллотироваться в гордуму на прошлых выборах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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