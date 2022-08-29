Пост мэра Березников предложили топ-менеджеру «Уралкалия»

Сам Силаев не горит желанием становиться мэром Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В качестве претендента на вакантный с 15 августа пост мэра Березников рассматривается директор по безопасности ПАО «Уралкалий», депутат заксобрания Пермского края Андрей Силаев. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах региона.

«Чаще всего сейчас звучит фамилия Силаева. Но он избран по одномандатному округу, и возможны риски при назначении довыборов. В 2021 году он прошел на грани, совсем немного опередив местного оппозиционера от КПРФ Игоря Соловья. Поэтому сейчас решили посмотреть настроения избирателей по итогам довыборов в Березниках», — отметил собеседник. Еще один источник в политтусовке сообщил, что с депутатами ЗС от «Уралкалия» (их трое) были проведены переговоры по поводу освободившейся должности мэра Березников.

Силаев действительно является одним из кандидатов, подтвердил источник, близкий к администрации губернатора. Однако его лоббированию препятствует ряд факторов. Во-первых, это перевыборы в ЗС, «а в Березниках — это всегда риски». Во-вторых, есть принципиальная установка от губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, что во главе Березников должен быть человек «от региона, а не от «Уралкалия».

В-третьих, сам Андрей Силаев не горит желанием променять кресло топ-менеджера крупнейшего предприятия (в 2021 году он задекларировал доход в 98 млн рублей) на пост главы города. Информация о доходах, полученных предыдущим главой Березников Константином Светлаковым, удалена с сайта администрации города в связи с его увольнением. По данным инсайдеров, зарплата главы составляет порядка 150-200 тысяч рублей.

Андрей Силаев в 2021 году на выборах выиграл всего 445 голосов у своего основного оппонента, местного оппозиционера Игоря Соловья и 796 голосов у справедливороса Григория Малинина (Малинин в итоге стал депутатом ЗС, избранным по спискам). До этого на праймериз Силаев обошел бывшего вице-спикера ЗС Игоря Папкова.

Кресло главы Березников освободилось 15 августа. Проработавший меньше двух лет выходец с «Уралхима» Константин Светлаков неожиданно оставил должность, сославшись на семейные обстоятельства. И.о. главы назначен вице-мэр Михаил Шинкарев. Он, а также еще несколько местных политиков, назывались в числе претендентов на вакантный пост мэра города. Источники URA.RU предполагают, что спешный уход Светлакова может быть связан с уголовным преследованием.