Курганских школьников научат управлять дронами и программировать роботов

Курганский кванториум открыл набор школьников на обучение в 2023 году

21 декабря 2022 в 16:24 Размер текста - 17 +

В курганском Кванториуме формируют группы на обучение допобразованию в 2023 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский детский технопарк «Кванториум» открыл запись на обучение в 2023 году по всем направлениям, в том числе на Аэроквантум, где участь управлять беспилотными летательными аппаратами, IT-квантум и Автоквантум, где участь программировать. Занятия начнутся с 9 января, рассказал URA.RU руководитель «Кванториума» Александр Мехнин. «Запись на обучение в наш технопарк началась 15 декабря 2022 года и была открыта сразу на все направления (Хайтек, Инженерная среда, Промробоквантум, Биоквантум, Аэроквантум, IT-квантум, Автоквантум, доп.курс Математика). Сейчас мы размещаем информацию про те группы, где еще остались вакантные места, обращаем на это внимание учеников и родителей», — рассказал Мехнин. Обучение новеньких ребят начинается с 9 января по утвержденному ранее расписанию. Занятия проходят два раза в неделю. Программы рассчитаны на полгода, после завершения программы ребят ждет аттестация, по результатам которой следует либо перевод на следующую линию, либо отчисление. У отчисленных есть возможность попробовать вновь поступить на данное направление с нового полугодия, либо выбрать другое. Обучение в технопарке бесплатное. По словам Мехнина, образовательные программы постоянно корректируются в зависимости от обратной связи и запросов ребят-учеников. «Мы стараемся сделать дополнительное образование интересным для детей. Мы учим ребят работать над своими проектами. Многие наши выпускники до сих пор поддерживают связь со своими педагогами (сейчас они уже обучаются в ВУЗах на технических специальностях). Ребята, занимающиеся на старших линиях, стали волонтерами и активно принимают участие в наших проектах в качестве организаторов», — говорит он. Ребята могут посещать только одно выбранное ими направление-квантум, но дополнительно могут подать заявку на курс «Математика». В этом случае возможно посещение сразу двух дисциплин. Всего за три года существования «Кванториума» через его программы прошли почти 2500 школьников. Записать ребенка на курсы можно через навигатор дополнительного образования Курганской области. Привлечение молодежи в научную сферу и разработок — важная задача десятилетия и науки, которое объявил глава страны Владимир Путин. Чтобы достичь прогресса в научной сфере власти создают кванториумы. Также в университетах открывают лаборатории и увеличивают количество бюджетных мест. Это делается для того, чтобы талантливая молодежь смогла занимать лидирующую позицию на мировой арене. Курганских школьников приглашают на курсы дополнительного образования в Кванториум В группе «Аэроквантум» научат авиамоделированию, основам радиоэлектроники и схемотехники, программированию микроконтроллеров, управлению БПЛА фото: ДТ «Кванториум» г. Курган, «ВКонтакте» В группы набирают ребят в возрасте 12-18 лет. В группу «Промробоквантум» берут детей помладше — от 9 до 12 лет. фото: ДТ «Кванториум» г. Курган, «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганский детский технопарк «Кванториум» открыл запись на обучение в 2023 году по всем направлениям, в том числе на Аэроквантум, где участь управлять беспилотными летательными аппаратами, IT-квантум и Автоквантум, где участь программировать. Занятия начнутся с 9 января, рассказал URA.RU руководитель «Кванториума» Александр Мехнин. «Запись на обучение в наш технопарк началась 15 декабря 2022 года и была открыта сразу на все направления (Хайтек, Инженерная среда, Промробоквантум, Биоквантум, Аэроквантум, IT-квантум, Автоквантум, доп.курс Математика). Сейчас мы размещаем информацию про те группы, где еще остались вакантные места, обращаем на это внимание учеников и родителей», — рассказал Мехнин. Обучение новеньких ребят начинается с 9 января по утвержденному ранее расписанию. Занятия проходят два раза в неделю. Программы рассчитаны на полгода, после завершения программы ребят ждет аттестация, по результатам которой следует либо перевод на следующую линию, либо отчисление. У отчисленных есть возможность попробовать вновь поступить на данное направление с нового полугодия, либо выбрать другое. Обучение в технопарке бесплатное. По словам Мехнина, образовательные программы постоянно корректируются в зависимости от обратной связи и запросов ребят-учеников. «Мы стараемся сделать дополнительное образование интересным для детей. Мы учим ребят работать над своими проектами. Многие наши выпускники до сих пор поддерживают связь со своими педагогами (сейчас они уже обучаются в ВУЗах на технических специальностях). Ребята, занимающиеся на старших линиях, стали волонтерами и активно принимают участие в наших проектах в качестве организаторов», — говорит он. Ребята могут посещать только одно выбранное ими направление-квантум, но дополнительно могут подать заявку на курс «Математика». В этом случае возможно посещение сразу двух дисциплин. Всего за три года существования «Кванториума» через его программы прошли почти 2500 школьников. Записать ребенка на курсы можно через навигатор дополнительного образования Курганской области. Привлечение молодежи в научную сферу и разработок — важная задача десятилетия и науки, которое объявил глава страны Владимир Путин. Чтобы достичь прогресса в научной сфере власти создают кванториумы. Также в университетах открывают лаборатории и увеличивают количество бюджетных мест. Это делается для того, чтобы талантливая молодежь смогла занимать лидирующую позицию на мировой арене.