Школьники Далматовского округа (Курганская область) произнесли клятву, вступая в ряды военно-патриотического движения «Юнармия», которое было создано по инициативе Министерства обороны РФ. Информация появилась на сайте министерства.
«Более 40 курганских школьников пополнили ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения „Юнармия“. <…> Перед лицом старших товарищей и почетных гостей школьники произнесли слова клятвы», — информирует министерство со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа. Торжественное мероприятие состоялось 21 декабря в районном культурном центре в городе Далматово.
На церемонии вступления в «Юнармию» школьникам сказали слова напутствия представители военкомата, муниципальные чиновники и общественники. Всем желающим вступить в движение выдали значки юнармейцев.
В ближайшем будущем далматовские школьники приступят к изучению военных дисциплин. Ребята пройдут строевую, медицинскую и огневую подготовку, изучат воинские уставы.
40 школьников из Курганской области вступили в ряды «Юнармии» в КЦ Далматово
фото: пресс-служба ЦВО
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Школьники Далматовского округа (Курганская область) произнесли клятву, вступая в ряды военно-патриотического движения «Юнармия», которое было создано по инициативе Министерства обороны РФ. Информация появилась на сайте министерства. «Более 40 курганских школьников пополнили ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения „Юнармия“. <…> Перед лицом старших товарищей и почетных гостей школьники произнесли слова клятвы», — информирует министерство со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа. Торжественное мероприятие состоялось 21 декабря в районном культурном центре в городе Далматово. На церемонии вступления в «Юнармию» школьникам сказали слова напутствия представители военкомата, муниципальные чиновники и общественники. Всем желающим вступить в движение выдали значки юнармейцев. В ближайшем будущем далматовские школьники приступят к изучению военных дисциплин. Ребята пройдут строевую, медицинскую и огневую подготовку, изучат воинские уставы. Ранее URA.RU сообщало, что курганские школьники из Частоозерья вступили в ряды «Юнармии». Дети прошли торжественным маршем после церемонии, прошедшей в районном центре.