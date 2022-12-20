20 декабря 2022

Курганские школьники дали армейскую клятву движению Минобороны. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, кадеты, день пограничника, юнармия
Несколько десятков курганских школьников вступили в ряды «Юнармии» Фото:

Школьники Далматовского округа (Курганская область) произнесли клятву, вступая в ряды военно-патриотического движения «Юнармия», которое было создано по инициативе Министерства обороны РФ. Информация появилась на сайте министерства.

«Более 40 курганских школьников пополнили ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения „Юнармия“. <…> Перед лицом старших товарищей и почетных гостей школьники произнесли слова клятвы», — информирует министерство со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа. Торжественное мероприятие состоялось 21 декабря в районном культурном центре в городе Далматово.

На церемонии вступления в «Юнармию» школьникам сказали слова напутствия представители военкомата, муниципальные чиновники и общественники. Всем желающим вступить в движение выдали значки юнармейцев.

В ближайшем будущем далматовские школьники приступят к изучению военных дисциплин. Ребята пройдут строевую, медицинскую и огневую подготовку, изучат воинские уставы.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские школьники из Частоозерья вступили в ряды «Юнармии». Дети прошли торжественным маршем после церемонии, прошедшей в районном центре.

40 школьников из Курганской области вступили в ряды «Юнармии» в КЦ Далматово

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Школьники Далматовского округа (Курганская область) произнесли клятву, вступая в ряды военно-патриотического движения «Юнармия», которое было создано по инициативе Министерства обороны РФ. Информация появилась на сайте министерства. «Более 40 курганских школьников пополнили ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения „Юнармия“. <…> Перед лицом старших товарищей и почетных гостей школьники произнесли слова клятвы», — информирует министерство со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа. Торжественное мероприятие состоялось 21 декабря в районном культурном центре в городе Далматово. На церемонии вступления в «Юнармию» школьникам сказали слова напутствия представители военкомата, муниципальные чиновники и общественники. Всем желающим вступить в движение выдали значки юнармейцев. В ближайшем будущем далматовские школьники приступят к изучению военных дисциплин. Ребята пройдут строевую, медицинскую и огневую подготовку, изучат воинские уставы. Ранее URA.RU сообщало, что курганские школьники из Частоозерья вступили в ряды «Юнармии». Дети прошли торжественным маршем после церемонии, прошедшей в районном центре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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