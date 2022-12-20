Мэр Ситникова: за курганскими автобусами будут следить в новой программе

21 декабря 2022 в 18:05 Размер текста - 17 +

С помощью программы можно будет отслеживать автобусы новых маршрутов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Жители Кургана смогут отслеживать автобусы новых маршрутов с помощью специального приложения. Об этом сообщила глава Кургана Елена Ситникова. «Для того, чтобы отслеживать движение маршрутов в режиме реального времени, мы закупили и установили специальную программу. Это же приложение мы разместим, и им сможет пользоваться любой пассажир. То есть понимать, где его автобус сейчас находится, когда он дойдет до остановки», — рассказала Ситникова в интервью, которое прошло 21 декабря в эфире «Радио России». Она отметила, что информация о новых маршрутах также будет размещена на информационных стендах на остановочных пунктах. По ее мнению, спустя время горожане привыкнут и оценят транспортную реформу. В рамках транспортной реформы в Кургане с 2023 года запустят 40 новых маршрутов, которые постепенно заменят 51 старый. Перевозчики подсчитали, что на обновление автобусного парка для реформы им придется потратить более 2,1 млрд рублей. Предприниматели надеются, что новые маршруты будут выгоднее старых.

Жители Кургана смогут отслеживать автобусы новых маршрутов с помощью специального приложения. Об этом сообщила глава Кургана Елена Ситникова. «Для того, чтобы отслеживать движение маршрутов в режиме реального времени, мы закупили и установили специальную программу. Это же приложение мы разместим, и им сможет пользоваться любой пассажир. То есть понимать, где его автобус сейчас находится, когда он дойдет до остановки», — рассказала Ситникова в интервью, которое прошло 21 декабря в эфире «Радио России». Она отметила, что информация о новых маршрутах также будет размещена на информационных стендах на остановочных пунктах. По ее мнению, спустя время горожане привыкнут и оценят транспортную реформу. В рамках транспортной реформы в Кургане с 2023 года запустят 40 новых маршрутов, которые постепенно заменят 51 старый. Перевозчики подсчитали, что на обновление автобусного парка для реформы им придется потратить более 2,1 млрд рублей. Предприниматели надеются, что новые маршруты будут выгоднее старых.