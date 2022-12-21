Курганские студенты сыграли Jingle Bells на духовых инструментах (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Студенты специальности «Оркестровые духовые и ударные инструменты» Курганского областного музыкального колледжа сыграли новогоднюю американскую песню «Jingle Bells» на духовых инструментах. Об этом сообщается в официальной группе госучреждения в социальной сети «ВКонтакте»

«Новогоднего настроения от студентов специальности „Оркестровые духовые и ударные инструменты“ всем в ленту», — указано в посте колледжа. Учащиеся музыкального колледжа оформили видеоролик в виде выпуска новостей. Студентка Анастасия Балдина выступила в роли ведущей, а также сама приняла участие в мини-оркестре. «В преддверии Нового года все готовятся к празднику, покупают подарки. Давайте посмотрим, как к нему готовятся студенты-духовики», — пояснила Балдина.

Ранее URA.RU писало, что курганец к Новому году украсил дом буквой Z изо льда. Мужчина также сделал изо льда и снега фигуры пингвинов и медведя, в котором пользователи соцсети «ВКонтакте» увидели персонажа советского мультфильма «Умка».