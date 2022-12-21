Двор курганца украшают ледяные фигуры Умки, пингвинов и буквы Z Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель города Шумиха Курганской области построил возле своего дома букву Z изо льда. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте».

«Двор жителя Шумихи украшен ледяной буквой Z, белым медведем из снега и пингвинами», — указано в посте группы «Инцидент | Курган». Рядом с домом курганец также сделал персонажей, похожих на тех, которые были в советском мультфильме «Умка». «По задумке автора, белый медведь вышел на охоту за морским котиком, ну пусть будет Умка», — сообщает пользователь социальной сети.

Помимо буквы Z и медведя, курганец также сделал из снега и льда трех пингвинов и иглу (место обитания эскимосов), которую в мировой культуре часто изображают как дом для этих птиц. В посте сообщается, что житель Шумихи делает такие фигуры каждый год.

Ранее URA.RU писало, что семья из Курганской области сделала из своего дома сказочный терем. Они украсили двор фигурами главных зимних персонажей. Сначала семья нарядила елку. Потом смастерили фигуры Деда Мороза, Снегурочку, а также Снеговика.

Курганец украсил свой двор буквой Z изо льда Фото: группа «Инцидент | Курган» в социальной сети «ВКонтакте»

Медведь, в котором курганцы увидели Умку, построил житель города Шумиха Фото: группа «Инцидент | Курган» в социальной сети «ВКонтакте»