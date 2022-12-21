21 декабря 2022
20 декабря 2022

Владимир Путин посмертно наградил тюменца, погибшего в ходе СВО

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Похороны Александра Попова. Свердловская область, Полевской, орден мужества, похороны, военные похороны, похороны солдата
Награду от Владимира Путина передали родителям Максима Коробейникова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Сладковского района Тюменской области Максим Коробейников посмертно награжден орденом Мужества. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Сладковского муниципального района Александр Иванов. Награда назначена указом президента РФ Владимира Путина.

«В торжественной обстановке с военкомом Александром Губаревым передали орден родителям Максима Ольге Васильевне и Геннадию Ильичу Коробейниковым. Память защитника Родины почтили минутой молчания», — говорит в сообщении Иванов.

Гранатометчик из Тюменской области погиб во время выполнения задач СВО в мае 2022 года. Тогда же стало известно, что Коробейникова приставят к награде, а его семья получит поддержку от государства.

Начало спецоперации объявлено 24 февраля. Глава РФ заявил, что ее основная задача — демилитаризация и денацификация Украины.

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Житель Сладковского района Тюменской области Максим Коробейников посмертно награжден орденом Мужества. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Сладковского муниципального района Александр Иванов. Награда назначена указом президента РФ Владимира Путина. «В торжественной обстановке с военкомом Александром Губаревым передали орден родителям Максима Ольге Васильевне и Геннадию Ильичу Коробейниковым. Память защитника Родины почтили минутой молчания», — говорит в сообщении Иванов. Гранатометчик из Тюменской области погиб во время выполнения задач СВО в мае 2022 года. Тогда же стало известно, что Коробейникова приставят к награде, а его семья получит поддержку от государства. Начало спецоперации объявлено 24 февраля. Глава РФ заявил, что ее основная задача — демилитаризация и денацификация Украины.
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