Владимир Путин посмертно наградил тюменца, погибшего в ходе СВО

22 декабря 2022 в 12:12 Размер текста - 17 +

Награду от Владимира Путина передали родителям Максима Коробейникова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Сладковского района Тюменской области Максим Коробейников посмертно награжден орденом Мужества. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Сладковского муниципального района Александр Иванов. Награда назначена указом президента РФ Владимира Путина. «В торжественной обстановке с военкомом Александром Губаревым передали орден родителям Максима Ольге Васильевне и Геннадию Ильичу Коробейниковым. Память защитника Родины почтили минутой молчания», — говорит в сообщении Иванов. Гранатометчик из Тюменской области погиб во время выполнения задач СВО в мае 2022 года. Тогда же стало известно, что Коробейникова приставят к награде, а его семья получит поддержку от государства. Начало спецоперации объявлено 24 февраля. Глава РФ заявил, что ее основная задача — демилитаризация и денацификация Украины. https://t.me/ivanovalexandrsladkovo

Житель Сладковского района Тюменской области Максим Коробейников посмертно награжден орденом Мужества. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Сладковского муниципального района Александр Иванов. Награда назначена указом президента РФ Владимира Путина. «В торжественной обстановке с военкомом Александром Губаревым передали орден родителям Максима Ольге Васильевне и Геннадию Ильичу Коробейниковым. Память защитника Родины почтили минутой молчания», — говорит в сообщении Иванов. Гранатометчик из Тюменской области погиб во время выполнения задач СВО в мае 2022 года. Тогда же стало известно, что Коробейникова приставят к награде, а его семья получит поддержку от государства. Начало спецоперации объявлено 24 февраля. Глава РФ заявил, что ее основная задача — демилитаризация и денацификация Украины.