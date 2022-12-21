В Курганской области за месяц резко вырос дефицит медсестер

Вакансий для медиков стало больше на 27%, а число резюме снизилось на 33% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области за месяц кадровый дефицит среднего медицинского персонала вырос на 27%. При этом количество соискателей-медиков значительно сократилось, сообщили URA.RU в исследовательском центре «Зарплаты.ру».

«В декабре в Курганской области увеличился кадровый дефицит среднего медицинского персонала. В сравнении с ноябрем рост предложений о работе для среднего медперсонала составил 27%. При этом количество соискателей сократилось на 33%», — говорится в сообщении центра.

По данным ресурса, медианная зарплата среднего медперсонала в сравнении с ноябрем выросла на 18% — с 33 000 до 40 000 рублей. В Курганской области медсестрам/медбратьям предлагают от 14 500 рублей. На зарплату от 40 000 могут рассчитывать операционные медсестры и медбратья, анестезисты и имеющие специальные сертификаты. Фельдшерам предлагают от 25 тысяч рублей. Участковый врач-терапевт может получать от 40 тысяч рублей, а фтизиатр — от 75 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что департамент здравоохранения Курганской области поменял зарплаты в списке вакансий медицинских работников на декабрь 2022 года. Для медсестер теперь предлагают зарплату от 40 тысяч рублей, для фельдшеров — от 45 тысяч рублей, а для врачей межрайонных больниц — от 75 тысяч рублей. Ранее медсестер приглашали на работу с зарплатой от 18 тысяч рублей, фельдшерам предлагали от 20 тысяч рублей, а врачам — от 50 тысяч рублей.