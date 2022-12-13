Порог зарплат медсестер и врачей в списке вакансий вырос почти в два раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Департамент здравоохранения Курганской области поменял зарплаты в списке вакансий медицинских работников на декабрь 2022 года. Для медсестер теперь предлагают зарплату от 40 тысяч рублей, для фельдшеров — от 45 тысяч рублей, а для врачей межрайонных больниц — от 75 тысяч рублей. Это почти в два раз больше, чем предлагалось днем ранее. Список вакансий с новыми данными по зарплатам опубликован на сайте депздрава.

«В ГБУ „Курганская больница скорой медицинской помощи“ требует: 54 медицинские сестры — заработная плата от 40 000 рублей, 42 фельдшера — зарплата от 45 000 рублей. В вакансиях лаборантов и медицинских регистраторов зарплата не изменилась — от 18 000 рублей», — указано в списке вакансий поликлиник и областных учреждений Кургана.

Также на сайте появился список вакансий врачей в недавно образованные межрайонные больницы Курганской области. Например, в село Альменево в межрайонную больницу №7 требуются: участковые терапевты, инфекционист, офтальмолог, анестезиолог-реаниматолог. Зарплата для всех специалистов указана от 75 000 рублей. Такая же зарплата указана для врачей-специалистов, которых приглашают в другие межрайонные больницы. Всего в этом списке 174 вакансии для врачей. При этом для врачей сохраняются меры поддержки в виде подъемных выплат (до 1,5 млн рублей по программе «Земский доктор»), доплат за аренду жилья, предоставления служебного жилья или субсидии на ипотеку.

Ранее URA.RU писало, что в больницу скорой помощи Кургана требуется больше 150 медиков. При этом в декабрьском списке вакансий для БСМП значилась зарплата от 18 тысяч рублей для медсестер, от 20 тысяч рублей для фельдшеров и от 50 тысяч рублей для врачей. Такие же зарплаты были указаны для многих вакансий в другие больницы Кургана. Курганцы в соцсетях возмутились из-за уровня предлагаемых медикам зарплат.

После публикации URA.RU порог зарплат у медсестер в списке вакансий депздрава Курганской области вырос с 18 до 40 тысяч рублей, у фельдшеров — с 20 до 45 тысяч рублей скрин: kurgan-med.ru

В межрайонных больницах Курганской области врачей приглашают на зарплату от 75 тысяч рублей скрин: kurgan-med.ru