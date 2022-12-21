Крупный курганский застройщик выиграл торги у своего брата

22 декабря 2022 в 14:52 Размер текста - 17 +

Застройщик Александр Бабочкин выиграл торги у своего брата-бизнесмена Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Крупный застройщик из Кургана Александр Бабочкин выиграл аукцион по продаже объекта незавершенного строительства в Заозерном районе у своего брата бизнесмена Максима Бабочкина. Информация об этом размещена на сайте торгов. «Объект незавершенного строительства площадью 329,4 квадратного метра по адресу: город Курган, 4 микрорайон, 45. Сведения о победителе: ИП Бабочкин Александр Сергеевич. Предложение о цене: 1 334 700 рублей», — говорится в документе. Начальная цена аукциона составляла 570 тысяч рублей. Организатором торгов выступил департамент финансов и имущества администрации Кургана. Всего до торгов были допущены семь бизнесменов. Помимо Максима Бабочкина, участие принимал предприниматель Евгений Соснин, который является генеральным директором строительной компании «Кургансельстрой». Ранее URA.RU писало, что бизнесмен Александр Бабочкин начнет застраивать новый микрорайон Кургана. Компания ООО «СЗ «Газинвест», которая принадлежит предпринимателю, займется строительством высотки в 12-м микрорайоне Заозерного. Власти Кургана продали землю под застройку в четверым микрорайоне Заозерного за рекордные 152 млн рублей. Также сообщалось, что мэрия продает земельный участок в микрорайоне Рябково под жилую застройку, а в первом микрорайоне Заозерного челябинский застройщик построит высотку. На бульваре Солнечном в Западном районе появится 17-этажка с видом на Тобол. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Крупный застройщик из Кургана Александр Бабочкин выиграл аукцион по продаже объекта незавершенного строительства в Заозерном районе у своего брата бизнесмена Максима Бабочкина. Информация об этом размещена на сайте торгов. «Объект незавершенного строительства площадью 329,4 квадратного метра по адресу: город Курган, 4 микрорайон, 45. Сведения о победителе: ИП Бабочкин Александр Сергеевич. Предложение о цене: 1 334 700 рублей», — говорится в документе. Начальная цена аукциона составляла 570 тысяч рублей. Организатором торгов выступил департамент финансов и имущества администрации Кургана. Всего до торгов были допущены семь бизнесменов. Помимо Максима Бабочкина, участие принимал предприниматель Евгений Соснин, который является генеральным директором строительной компании «Кургансельстрой». Ранее URA.RU писало, что бизнесмен Александр Бабочкин начнет застраивать новый микрорайон Кургана. Компания ООО «СЗ «Газинвест», которая принадлежит предпринимателю, займется строительством высотки в 12-м микрорайоне Заозерного. Власти Кургана продали землю под застройку в четверым микрорайоне Заозерного за рекордные 152 млн рублей. Также сообщалось, что мэрия продает земельный участок в микрорайоне Рябково под жилую застройку, а в первом микрорайоне Заозерного челябинский застройщик построит высотку. На бульваре Солнечном в Западном районе появится 17-этажка с видом на Тобол.