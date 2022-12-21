Моор исполнит новогодние желания двух детей из новых регионов РФ. Видео

22 декабря 2022 в 17:16 Размер текста - 17 +

Александр Моор подарит детям спортивную форму Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в акции «Елка желаний» в Кремле. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. Глава региона, который находится в Москве в командировке, исполнит желания двух детей из новых регионов РФ. Моор снял с елки две открытки, в которых дети просят о спортивной форме. «Мне спортсмены попались! До Нового года успею исполнить, это самое простое», — прокомментировал губернатор. Ранее в состав России вошли ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал президент РФ Владимир Путин. Решение о присоединении освобожденных в ходе спецоперации на Украине областей было принято по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября.

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в акции «Елка желаний» в Кремле. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. Глава региона, который находится в Москве в командировке, исполнит желания двух детей из новых регионов РФ. Моор снял с елки две открытки, в которых дети просят о спортивной форме. «Мне спортсмены попались! До Нового года успею исполнить, это самое простое», — прокомментировал губернатор. Ранее в состав России вошли ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал президент РФ Владимир Путин. Решение о присоединении освобожденных в ходе спецоперации на Украине областей было принято по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября.