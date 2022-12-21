21 декабря 2022

Моор исполнит новогодние желания двух детей из новых регионов РФ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Моор подарит детям спортивную форму Фото:
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в акции «Елка желаний» в Кремле. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. Глава региона, который находится в Москве в командировке, исполнит желания двух детей из новых регионов РФ.

Моор снял с елки две открытки, в которых дети просят о спортивной форме. «Мне спортсмены попались! До Нового года успею исполнить, это самое простое», — прокомментировал губернатор.

Ранее в состав России вошли ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал президент РФ Владимир Путин. Решение о присоединении освобожденных в ходе спецоперации на Украине областей было принято по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в акции «Елка желаний» в Кремле. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. Глава региона, который находится в Москве в командировке, исполнит желания двух детей из новых регионов РФ. Моор снял с елки две открытки, в которых дети просят о спортивной форме. «Мне спортсмены попались! До Нового года успею исполнить, это самое простое», — прокомментировал губернатор. Ранее в состав России вошли ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал президент РФ Владимир Путин. Решение о присоединении освобожденных в ходе спецоперации на Украине областей было принято по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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