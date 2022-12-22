На трассе в ЯНАО полицейские спасли замерзающих жителей

23 декабря 2022 в 23:25 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД пришли на помощь замерзающим автомобилисту и пассажирам Фото: Сергей Русанов © URA.RU На трассе в ЯНАО сотрудники ГИБДД пришли на помощь замерзающим автомобилисту и пассажирам. Водитель не справился с управлением из-за гололеда, машина вылетела в кювет, и после не заводилась. Информация опубликована в группе «Муравленко Online | Новости города» в соцсети «ВКонтакте» «Хочу поблагодарить сотрудников ГИБДД Муравленковского района Юсупова Р.М., Бабенко С. М., Мордвинова С. В., Мусаева Е.Р. за отличную работу и так сказать за спасение жизни людей, попавших в тяжелую ситуацию на трассе в морозную погоду. Они обогрели нас в своих машинах, предложили горячий чай и еду», — написал пользователь Denis Zyrianov. Сотрудники полиции отвезли пассажиров в придорожное кафе в Муравленко, и помогли автомобилисту достать машину. Автор поста написал, что в ДТП никто не пострадал. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее сообщалось, что две жительницы Нового Уренгоя заблудились в лесу. Выйти оттуда им помогли сотрудники Госавтоинспекции и звуковые сигналы патрульной машины.

На трассе в ЯНАО сотрудники ГИБДД пришли на помощь замерзающим автомобилисту и пассажирам. Водитель не справился с управлением из-за гололеда, машина вылетела в кювет, и после не заводилась. Информация опубликована в группе «Муравленко Online | Новости города» в соцсети «ВКонтакте» «Хочу поблагодарить сотрудников ГИБДД Муравленковского района Юсупова Р.М., Бабенко С. М., Мордвинова С. В., Мусаева Е.Р. за отличную работу и так сказать за спасение жизни людей, попавших в тяжелую ситуацию на трассе в морозную погоду. Они обогрели нас в своих машинах, предложили горячий чай и еду», — написал пользователь Denis Zyrianov. Сотрудники полиции отвезли пассажиров в придорожное кафе в Муравленко, и помогли автомобилисту достать машину. Автор поста написал, что в ДТП никто не пострадал. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее сообщалось, что две жительницы Нового Уренгоя заблудились в лесу. Выйти оттуда им помогли сотрудники Госавтоинспекции и звуковые сигналы патрульной машины.