23 декабря 2022

В ВСУ рассказали, как будут использовать американские ЗРК Patriot

ВС Украины: ЗРК Patriot не будут использовать против дронов-камикадзе
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ВСУ будут использовать ЗРК Patriot против дронов только в крайних случаях Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не станут использовать зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot против дронов-камикадзе, нечто подобное будет возможно только в крайних случаях. Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«Я думаю, что в крайнем случае возможно применение, потому что мы имеем сегодня и IRIS-T, и NASAMS, которые также сбивали „Шахеды“», — сказал Игнат в эфире национального телемарафона, передает «Украинская правда». Он также заявил, что ЗРК Patriot будут использоваться с целью создания «определенной обстановки» на направлениях, где будет существовать угроза.

Ранее президент США Джо Байден на встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским подтвердил намерение передать ВСУ ЗРК Patriot и обучить украинских военных. Однако, по словам офицера ДНР, эти комплексы являются оружием прошлого века, так как они неспособны на отражение атак российских «Кинжалов» и «Авангардов». Кроме того, The Washington Post сообщил о том, что США сталкиваются с вызовом, предоставляя Украине помощь. По данным министра Армии США Кристин Вормут, США за месяц производят снаряды для двух дней стрельбы ВСУ.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не станут использовать зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot против дронов-камикадзе, нечто подобное будет возможно только в крайних случаях. Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. «Я думаю, что в крайнем случае возможно применение, потому что мы имеем сегодня и IRIS-T, и NASAMS, которые также сбивали „Шахеды“», — сказал Игнат в эфире национального телемарафона, передает «Украинская правда». Он также заявил, что ЗРК Patriot будут использоваться с целью создания «определенной обстановки» на направлениях, где будет существовать угроза. Ранее президент США Джо Байден на встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским подтвердил намерение передать ВСУ ЗРК Patriot и обучить украинских военных. Однако, по словам офицера ДНР, эти комплексы являются оружием прошлого века, так как они неспособны на отражение атак российских «Кинжалов» и «Авангардов». Кроме того, The Washington Post сообщил о том, что США сталкиваются с вызовом, предоставляя Украине помощь. По данным министра Армии США Кристин Вормут, США за месяц производят снаряды для двух дней стрельбы ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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