В ВСУ рассказали, как будут использовать американские ЗРК Patriot

ВС Украины: ЗРК Patriot не будут использовать против дронов-камикадзе

24 декабря 2022 в 04:11 Размер текста - 17 +

ВСУ будут использовать ЗРК Patriot против дронов только в крайних случаях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) не станут использовать зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot против дронов-камикадзе, нечто подобное будет возможно только в крайних случаях. Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. «Я думаю, что в крайнем случае возможно применение, потому что мы имеем сегодня и IRIS-T, и NASAMS, которые также сбивали „Шахеды“», — сказал Игнат в эфире национального телемарафона, передает «Украинская правда». Он также заявил, что ЗРК Patriot будут использоваться с целью создания «определенной обстановки» на направлениях, где будет существовать угроза. Ранее президент США Джо Байден на встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским подтвердил намерение передать ВСУ ЗРК Patriot и обучить украинских военных. Однако, по словам офицера ДНР, эти комплексы являются оружием прошлого века, так как они неспособны на отражение атак российских «Кинжалов» и «Авангардов». Кроме того, The Washington Post сообщил о том, что США сталкиваются с вызовом, предоставляя Украине помощь. По данным министра Армии США Кристин Вормут, США за месяц производят снаряды для двух дней стрельбы ВСУ.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не станут использовать зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot против дронов-камикадзе, нечто подобное будет возможно только в крайних случаях. Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. «Я думаю, что в крайнем случае возможно применение, потому что мы имеем сегодня и IRIS-T, и NASAMS, которые также сбивали „Шахеды“», — сказал Игнат в эфире национального телемарафона, передает «Украинская правда». Он также заявил, что ЗРК Patriot будут использоваться с целью создания «определенной обстановки» на направлениях, где будет существовать угроза. Ранее президент США Джо Байден на встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским подтвердил намерение передать ВСУ ЗРК Patriot и обучить украинских военных. Однако, по словам офицера ДНР, эти комплексы являются оружием прошлого века, так как они неспособны на отражение атак российских «Кинжалов» и «Авангардов». Кроме того, The Washington Post сообщил о том, что США сталкиваются с вызовом, предоставляя Украине помощь. По данным министра Армии США Кристин Вормут, США за месяц производят снаряды для двух дней стрельбы ВСУ.