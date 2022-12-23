23 декабря 2022
22 декабря 2022

Проекты из Нового Уренгоя отмечены всероссийской премией

Три молодежных проекта из Нового Уренгоя отмечены премией «Большая перемена»
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый Уренгой, стела, новый уренгой
Проекты из Нового Уренгоя получили премию «Большая перемена» Фото:

Три проекта из Нового Уренгоя попали в топ-200 всероссийской премии «Большая перемена». Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Воронов в своем telegram-канале.

«Во всероссийском топовом списке 4 ямальских проекта, 3 из них — наши. Победителей наградили на первом Съезде Российского движения детей и молодежи», — написал Андрей Воронов.

Победителями в номинациях стали проекты школ №3 и №7, а также межшкольного учебного комбината «Эврика». Всего на премию было подано около 8 тысяч заявок со всей России.

Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. На заседании госсовета, посвященном проблемам молодежи, губернатор поделился опытом Ямала в реализации молодежной политики.

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Три проекта из Нового Уренгоя попали в топ-200 всероссийской премии «Большая перемена». Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Воронов в своем telegram-канале. «Во всероссийском топовом списке 4 ямальских проекта, 3 из них — наши. Победителей наградили на первом Съезде Российского движения детей и молодежи», — написал Андрей Воронов. Победителями в номинациях стали проекты школ №3 и №7, а также межшкольного учебного комбината «Эврика». Всего на премию было подано около 8 тысяч заявок со всей России. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. На заседании госсовета, посвященном проблемам молодежи, губернатор поделился опытом Ямала в реализации молодежной политики.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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