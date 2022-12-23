Проекты из Нового Уренгоя отмечены всероссийской премией

Три молодежных проекта из Нового Уренгоя отмечены премией «Большая перемена»

24 декабря 2022 в 15:20 Размер текста - 17 +

Проекты из Нового Уренгоя получили премию «Большая перемена» Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Три проекта из Нового Уренгоя попали в топ-200 всероссийской премии «Большая перемена». Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Воронов в своем telegram-канале. «Во всероссийском топовом списке 4 ямальских проекта, 3 из них — наши. Победителей наградили на первом Съезде Российского движения детей и молодежи», — написал Андрей Воронов. Победителями в номинациях стали проекты школ №3 и №7, а также межшкольного учебного комбината «Эврика». Всего на премию было подано около 8 тысяч заявок со всей России. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. На заседании госсовета, посвященном проблемам молодежи, губернатор поделился опытом Ямала в реализации молодежной политики.

Три проекта из Нового Уренгоя попали в топ-200 всероссийской премии «Большая перемена». Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Воронов в своем telegram-канале. «Во всероссийском топовом списке 4 ямальских проекта, 3 из них — наши. Победителей наградили на первом Съезде Российского движения детей и молодежи», — написал Андрей Воронов. Победителями в номинациях стали проекты школ №3 и №7, а также межшкольного учебного комбината «Эврика». Всего на премию было подано около 8 тысяч заявок со всей России. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. На заседании госсовета, посвященном проблемам молодежи, губернатор поделился опытом Ямала в реализации молодежной политики.