Губернатор ЯНАО предложил создать стратегию развития молодежной политики до 2030 года

Дмитрий Артюхов выступил на заседании Госсовета по молодежной политике
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил четко определить будущее молодежи и разработать для этого специальную стратегию. Об этом Артюхов рассказал на заседании Госсовета по молодежной политике.
«Считаю, что крайне важно в текущих обстоятельствах четко себе представлять, каким мы ходим видеть это будущее для нашей молодежи — и разработать стратегию молодежной политики до 2030 года. Это поможет нам действовать на опережение», — подчеркнул губернатор.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО отметил, что комплексная система молодежной политики сформирована. Следующий шаг — создание специальных проектов, которые помогут улучшить молодежную политику.
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