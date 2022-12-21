Губернатор ЯНАО предложил создать стратегию развития молодежной политики до 2030 года

22 декабря 2022 в 19:41 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов выступил на заседании Госсовета по молодежной политике Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил четко определить будущее молодежи и разработать для этого специальную стратегию. Об этом Артюхов рассказал на заседании Госсовета по молодежной политике. «Считаю, что крайне важно в текущих обстоятельствах четко себе представлять, каким мы ходим видеть это будущее для нашей молодежи — и разработать стратегию молодежной политики до 2030 года. Это поможет нам действовать на опережение», — подчеркнул губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО отметил, что комплексная система молодежной политики сформирована. Следующий шаг — создание специальных проектов, которые помогут улучшить молодежную политику.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил четко определить будущее молодежи и разработать для этого специальную стратегию. Об этом Артюхов рассказал на заседании Госсовета по молодежной политике. «Считаю, что крайне важно в текущих обстоятельствах четко себе представлять, каким мы ходим видеть это будущее для нашей молодежи — и разработать стратегию молодежной политики до 2030 года. Это поможет нам действовать на опережение», — подчеркнул губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО отметил, что комплексная система молодежной политики сформирована. Следующий шаг — создание специальных проектов, которые помогут улучшить молодежную политику.