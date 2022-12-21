21 декабря 2022

Губернатор ЯНАО предложил создать стратегию развития молодежной политики до 2030 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Дмитрий Артюхов выступил на заседании Госсовета по молодежной политике Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил четко определить будущее молодежи и разработать для этого специальную стратегию. Об этом Артюхов рассказал на заседании Госсовета по молодежной политике.

«Считаю, что крайне важно в текущих обстоятельствах четко себе представлять, каким мы ходим видеть это будущее для нашей молодежи — и разработать стратегию молодежной политики до 2030 года. Это поможет нам действовать на опережение», — подчеркнул губернатор.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО отметил, что комплексная система молодежной политики сформирована. Следующий шаг — создание специальных проектов, которые помогут улучшить молодежную политику.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил четко определить будущее молодежи и разработать для этого специальную стратегию. Об этом Артюхов рассказал на заседании Госсовета по молодежной политике. «Считаю, что крайне важно в текущих обстоятельствах четко себе представлять, каким мы ходим видеть это будущее для нашей молодежи — и разработать стратегию молодежной политики до 2030 года. Это поможет нам действовать на опережение», — подчеркнул губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО отметил, что комплексная система молодежной политики сформирована. Следующий шаг — создание специальных проектов, которые помогут улучшить молодежную политику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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