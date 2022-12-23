Пассажирским автобусам разрешили ездить по курганским трассам

На четырех курганских трассах сняли ограничение для движения пассажирского транспорта

24 декабря 2022 в 18:03 Размер текста - 17 +

Пассажирскому транспорту разрешили ездить по дорогам Зауралья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пассажирскому транспорту разрешили ездить по четырем дорогам Курганской области. Об этом рассказали в ОГИБДД УМВД России по городу Кургану. «24 декабря этого года с 17 часов 00 минут снято ограничение для движения пассажирского транспорта еще на четырех участках зауральских дорог. На автодорогах Курган — Куртамыш — Целинное, Петухово — Частоозерье, Шадринск — Миасское и Далматово — Уксянское разрешено движение автобусам», — указано в telegram-канале ведомства. Ограничение для движения пассажирского транспорта было введено в ночь с 18 на 19 декабря. Это было связано с выпадением осадков в виде мокрого снега, порывами ветра до 15 метров в секунду, а также перепадами температур и образованием гололедицы на проезжей части.

Пассажирскому транспорту разрешили ездить по четырем дорогам Курганской области. Об этом рассказали в ОГИБДД УМВД России по городу Кургану. «24 декабря этого года с 17 часов 00 минут снято ограничение для движения пассажирского транспорта еще на четырех участках зауральских дорог. На автодорогах Курган — Куртамыш — Целинное, Петухово — Частоозерье, Шадринск — Миасское и Далматово — Уксянское разрешено движение автобусам», — указано в telegram-канале ведомства. Ограничение для движения пассажирского транспорта было введено в ночь с 18 на 19 декабря. Это было связано с выпадением осадков в виде мокрого снега, порывами ветра до 15 метров в секунду, а также перепадами температур и образованием гололедицы на проезжей части.