23 декабря 2022

Пассажирским автобусам разрешили ездить по курганским трассам

На четырех курганских трассах сняли ограничение для движения пассажирского транспорта
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Пассажирскому транспорту разрешили ездить по дорогам Зауралья Фото:

Пассажирскому транспорту разрешили ездить по четырем дорогам Курганской области. Об этом рассказали в ОГИБДД УМВД России по городу Кургану.

«24 декабря этого года с 17 часов 00 минут снято ограничение для движения пассажирского транспорта еще на четырех участках зауральских дорог. На автодорогах Курган — Куртамыш — Целинное, Петухово — Частоозерье, Шадринск — Миасское и Далматово — Уксянское разрешено движение автобусам», — указано в telegram-канале ведомства.

Ограничение для движения пассажирского транспорта было введено в ночь с 18 на 19 декабря. Это было связано с выпадением осадков в виде мокрого снега, порывами ветра до 15 метров в секунду, а также перепадами температур и образованием гололедицы на проезжей части.

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Пассажирскому транспорту разрешили ездить по четырем дорогам Курганской области. Об этом рассказали в ОГИБДД УМВД России по городу Кургану. «24 декабря этого года с 17 часов 00 минут снято ограничение для движения пассажирского транспорта еще на четырех участках зауральских дорог. На автодорогах Курган — Куртамыш — Целинное, Петухово — Частоозерье, Шадринск — Миасское и Далматово — Уксянское разрешено движение автобусам», — указано в telegram-канале ведомства. Ограничение для движения пассажирского транспорта было введено в ночь с 18 на 19 декабря. Это было связано с выпадением осадков в виде мокрого снега, порывами ветра до 15 метров в секунду, а также перепадами температур и образованием гололедицы на проезжей части.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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