Челябинские волонтеры попросили у Деда Мороза грузовик для доставки помощи бойцам

Волонтеры записали для Деда Мороза видеописьмо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Волонтеры из Копейска (Челябинская область), которые собирают помощь для бойцов в зоне спецоперации, попросили у Деда Мороза грузовой транспорт. По их словам, с автомобилем будет проще доставлять посылки для военнослужащих.

«И пускай мы тети, дяди, тоже верим в чудеса. Просим мы совсем немного — лишь четыре колеса. Очень нам нужна машина, что-то типа „Баргузина“, можно „Соболь“, можно „Ладу“, ты поверь, нам сильно надо», — говорится в видеописьме, размещенном в паблике «Помощь военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры пояснили, что им нужны деньги на покупку грузового транспорта, который будет доставлять посылки с помощью в зону спецоперации. Они намерены покрасить машину в защитные цвета. Помощь волонтеры готовы принять от всех неравнодушных россиян.

Волонтеры из Копейска регулярно формируют посылки для отправки в зону спецоперации. Недавно они отправили на фронт чеснок и сало, бинокли и мочалки, а также лекарства для госпиталя на 1 млн рублей.