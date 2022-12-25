25 декабря 2022
24 декабря 2022
23 декабря 2022

Власти в ЯНАО помогут создать около 1000 рабочих мест в 2023 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Благодаря проектам в ЯНАО открылись медцентры, объекты культуры и досуга Фото:

Власти ЯНАО в 2023 году благодаря поддержке инвестиционных проектов помогут создать около 1000 рабочих мест в регионе. Об этом сообщается на сайте окружного правительства.

«В будущем проекты создадут более 800 рабочих мест. Большинство направлений деятельности инвесторов и резидентов способствуют развитию сферы услуг и повышению качества жизни ямальцев», — приводит слова директора департамента экономики Валерия Миронова пресс-служба правительства.

Отмечается, что благодаря поддержке властей социального бизнеса в округе открылось множество бизнес-центров для населения. В текущем году также был модернизирован окружной инвестпроект, который смог принять на сопровождение более 60 бизнес-проектов.

Ранее URA.RU рассказывало, что Алексей Романов вручил шестерым социальным предпринимателям гранты номиналом в один миллион рублей. Среди них были предприниматели, занимающиеся реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья, организующие досуг и присмотр за детьми.

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Власти ЯНАО в 2023 году благодаря поддержке инвестиционных проектов помогут создать около 1000 рабочих мест в регионе. Об этом сообщается на сайте окружного правительства. «В будущем проекты создадут более 800 рабочих мест. Большинство направлений деятельности инвесторов и резидентов способствуют развитию сферы услуг и повышению качества жизни ямальцев», — приводит слова директора департамента экономики Валерия Миронова пресс-служба правительства. Отмечается, что благодаря поддержке властей социального бизнеса в округе открылось множество бизнес-центров для населения. В текущем году также был модернизирован окружной инвестпроект, который смог принять на сопровождение более 60 бизнес-проектов. Ранее URA.RU рассказывало, что Алексей Романов вручил шестерым социальным предпринимателям гранты номиналом в один миллион рублей. Среди них были предприниматели, занимающиеся реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья, организующие досуг и присмотр за детьми.
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