Власти в ЯНАО помогут создать около 1000 рабочих мест в 2023 году

26 декабря 2022 в 15:49 Размер текста - 17 +

Благодаря проектам в ЯНАО открылись медцентры, объекты культуры и досуга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти ЯНАО в 2023 году благодаря поддержке инвестиционных проектов помогут создать около 1000 рабочих мест в регионе. Об этом сообщается на сайте окружного правительства. «В будущем проекты создадут более 800 рабочих мест. Большинство направлений деятельности инвесторов и резидентов способствуют развитию сферы услуг и повышению качества жизни ямальцев», — приводит слова директора департамента экономики Валерия Миронова пресс-служба правительства. Отмечается, что благодаря поддержке властей социального бизнеса в округе открылось множество бизнес-центров для населения. В текущем году также был модернизирован окружной инвестпроект, который смог принять на сопровождение более 60 бизнес-проектов. Ранее URA.RU рассказывало, что Алексей Романов вручил шестерым социальным предпринимателям гранты номиналом в один миллион рублей. Среди них были предприниматели, занимающиеся реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья, организующие досуг и присмотр за детьми.

Власти ЯНАО в 2023 году благодаря поддержке инвестиционных проектов помогут создать около 1000 рабочих мест в регионе. Об этом сообщается на сайте окружного правительства. «В будущем проекты создадут более 800 рабочих мест. Большинство направлений деятельности инвесторов и резидентов способствуют развитию сферы услуг и повышению качества жизни ямальцев», — приводит слова директора департамента экономики Валерия Миронова пресс-служба правительства. Отмечается, что благодаря поддержке властей социального бизнеса в округе открылось множество бизнес-центров для населения. В текущем году также был модернизирован окружной инвестпроект, который смог принять на сопровождение более 60 бизнес-проектов. Ранее URA.RU рассказывало, что Алексей Романов вручил шестерым социальным предпринимателям гранты номиналом в один миллион рублей. Среди них были предприниматели, занимающиеся реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья, организующие досуг и присмотр за детьми.