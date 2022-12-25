В Курганской области выявили первые случае гонконгского гриппа

В Курганской области за неделю выявили шесть случаев гонконгского гриппа Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области начали выявлять случаи заболевания вирусом А (H3N2) или гонконгским гриппом. За прошедшую неделю в регионе зарегистрировали шесть случаев заболевания этим вирусом. Всего в области было зафиксировано 89 случаев гриппа, большинство из которых А (H1N1) — свиной грипп. Данные опубликованы на сайте управления Роспотребнадзора по Курганской области.

«За неделю (19.12.2022 — 25.12.2022) на территории Курганской области зарегистрировано 89 случаев гриппа: 21 случай гриппа В, шесть случаев гриппа А (H3N2) и 62 случая гриппа А (H1N1). Всего с начала сезона зарегистрировано 147 случаев гриппа: 37 случаев гриппа В, шесть случаев гриппа А (H3N2) и 104 случаев А (H1N1). Среди заболевших школьники составляют 18%», — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Курганской области.

Выявленные в регионе штаммы гриппа входят в состав сезонной вакцины. В Курганской области прививки против гриппа получили более 392 тысяч человек, что составляет 49% от населения региона.

По данным эпидемиологов, гонконгский грипп локализуется в полости носа и ротоглотки, поражая слизистую. Особенностью этой разновидности гриппа является его стремительное развитие. Симптомы начинают проявляться уже через 1-2 дня после заражения. Это температура выше 39 градусов, сухой кашель, заложенность горла, головная боль, ломота во всем теле. Тяжелое состояние сохраняется около 4-5 дней. Наиболее частыми последствиями гриппа H3N2 считаются бактериальные воспалительные процессы в различных органах и системах. В первую очередь, это пневмония, воспаления придаточных пазух (гайморит, фронтит), отит, а также пиелонефрит, миокардит, реже — менингоэнцефалит, инфекционно-токсический шок.

Ранее URA.RU писало, что курганцам рассказали про агрессивные типы гриппа. Курганские эпидемиологи пояснили, чем опасен грипп и дали советы, как уберечься от вирусов. При первых симптомах заболевания нужно остаться дома, немедленно обратиться к врачу. Заболевшего рекомендуют изолировать от здоровых лиц, желательно выделить отдельную комнату. Самолечение при гриппе недопустимо.