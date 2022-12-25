В Тюмени выросли цены на жизненно важные лекарства. Инфографика

26 декабря 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

В Тюменской области выросли цены на жизненно важные и обычные лекарства Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Цены на ряд жизненно важных лекарств (ЖНВЛП) в Тюменской области выросли на 0,3—18,5% по отношению к декабрю 2021 года. Такие данные URA.RU сообщили в Тюменьстате. Еще сильнее выросли цены на препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП, но также пользующиеся спросом у населения. «Индекс цен на медикаменты ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты), в процентах ноября 2022 года к декабрю 2021-го. Дротаверин (но-шпа) 40 мг, 100 таблеток — 118,5%. Глицин (100 мг, 50 таблеток) — 112,9%», — говорится в данных Тюменьстата. Также выросли цены на азитромицин, омепразол, смекту, амброксол, панкреатин, парацетамол и ибупрофен. Среди препаратов, не входящих в перечень ЖНВЛП, за 11 месяцев увеличилась стоимость активированного угля, левомеколя, корвалола, эргоферона, аллохола, ренгалина, поливитаминов, отечественного анальгина, нимесулида и комбинированных анальгетиков. Подробнее о росте цен — в карточках URA.RU.

Цены на ряд жизненно важных лекарств (ЖНВЛП) в Тюменской области выросли на 0,3—18,5% по отношению к декабрю 2021 года. Такие данные URA.RU сообщили в Тюменьстате. Еще сильнее выросли цены на препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП, но также пользующиеся спросом у населения. «Индекс цен на медикаменты ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты), в процентах ноября 2022 года к декабрю 2021-го. Дротаверин (но-шпа) 40 мг, 100 таблеток — 118,5%. Глицин (100 мг, 50 таблеток) — 112,9%», — говорится в данных Тюменьстата. Также выросли цены на азитромицин, омепразол, смекту, амброксол, панкреатин, парацетамол и ибупрофен. Среди препаратов, не входящих в перечень ЖНВЛП, за 11 месяцев увеличилась стоимость активированного угля, левомеколя, корвалола, эргоферона, аллохола, ренгалина, поливитаминов, отечественного анальгина, нимесулида и комбинированных анальгетиков. Подробнее о росте цен — в карточках URA.RU.