В пермском городе жителям пришлось пить воду из системы отопления

26 декабря 2022 в 18:12 Размер текста - 17 +

В питьевой колонке оказалась вода из системы отопления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрия Александровска Пермского края ответила жителям, возмущенным цветом воды в колонке на одной из улиц города. Чиновники говорят, что она стала зеленой из-за попадания жидкости из системы отопления в водопровод, предназначенный для питья и приготовления пищи. «Изменение цвета воды связано с попаданием окрашенного теплоносителя системы отопления жилых домов в водопроводную сеть поселка. Теплоноситель подкрашивается для определения мест протечек по тепловым сетям, в том числе определения неисправных водонагревательных устройств в жилых домах», — пояснили URA.RU в администрации. Управляющие организации исправили проблему, в настоящее время вода бежит прозрачная и соответствует нормам, уверяют в мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Александровска пожаловались на воду зеленого цвета. Сообщения и фото появились в соцсетях.

Мэрия Александровска Пермского края ответила жителям, возмущенным цветом воды в колонке на одной из улиц города. Чиновники говорят, что она стала зеленой из-за попадания жидкости из системы отопления в водопровод, предназначенный для питья и приготовления пищи. «Изменение цвета воды связано с попаданием окрашенного теплоносителя системы отопления жилых домов в водопроводную сеть поселка. Теплоноситель подкрашивается для определения мест протечек по тепловым сетям, в том числе определения неисправных водонагревательных устройств в жилых домах», — пояснили URA.RU в администрации. Управляющие организации исправили проблему, в настоящее время вода бежит прозрачная и соответствует нормам, уверяют в мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Александровска пожаловались на воду зеленого цвета. Сообщения и фото появились в соцсетях.