У жителей пермского города вместо коричневой воды из-под крана пошла зеленая. Фото

23 декабря 2022 в 18:38 Размер текста - 17 +

У жителей Александровска Пермского края снова возникли проблемы с водой Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жителям Александровска в Пермском крае приходится пользоваться водой яркого зеленого цвета, которая бежит из колонки на одной из улиц города. Фотография появилась в группе «Подслушано Александровск» в социальной сети «ВКонтакте». «Вы только посмотрите, какая вода бежит на колонке за линией по улице Матросова! Ну и как тут выживать, когда набираешь тархун из множества бактерий?», — негодует автор поста. Подписчица сообщества Ирина Шипицина в комментарии напомнила, что недавно у местных жителей уже были проблемы с водой из-под крана: «Была коричневая, теперь зеленая». URA.RU направило обращение в администрацию Александровска, на момент публикации ответ не был получен. В декабре URA.RU писало о том, что народный фронт Пермского края обратился в администрацию города Александровска с требованием провести анализ проб воды. Обращение было составлено на основании жалоб горожан о том, что вода из-под крана бежит коричневого цвета. Вода у жителей Александровска имеет кислотно-зеленый цвет Паблик «Подслушано Пермь» в социальной сети «ВКонтакте»

Жителям Александровска в Пермском крае приходится пользоваться водой яркого зеленого цвета, которая бежит из колонки на одной из улиц города. Фотография появилась в группе «Подслушано Александровск» в социальной сети «ВКонтакте». «Вы только посмотрите, какая вода бежит на колонке за линией по улице Матросова! Ну и как тут выживать, когда набираешь тархун из множества бактерий?», — негодует автор поста. Подписчица сообщества Ирина Шипицина в комментарии напомнила, что недавно у местных жителей уже были проблемы с водой из-под крана: «Была коричневая, теперь зеленая». URA.RU направило обращение в администрацию Александровска, на момент публикации ответ не был получен. В декабре URA.RU писало о том, что народный фронт Пермского края обратился в администрацию города Александровска с требованием провести анализ проб воды. Обращение было составлено на основании жалоб горожан о том, что вода из-под крана бежит коричневого цвета.