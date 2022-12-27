Родители против увольнения директора екатеринбургского лицея, где разгорелся ЛГБТ-скандал

28 декабря 2022 в 07:50 Размер текста - 17 +

Родители лицеистов ценят работу Кулевой, поэтому они против ее решения — уволиться по собственному желанию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Скандал из-за «ЛГБТ-танца» в лицее Екатеринбурга В Екатеринбурге родители выступили против решения директора скандального лицея №12, которая написала заявление об увольнении по собственному желанию. Один из родителей в беседе с журналистом URA.RU пояснил, что такое решение Кулева приняла, потому что устала от травли. «Думаю, она просто устала от травли. Ей не давали нормально работать», — сказал мужчина корреспонденту агентства. По его мнению, при Кулевой лицей «был на высоком уровне». В соцсетях другие родители также поддержали Кулеву. «Любовь Михайловна — человек с большой буквы. Если бы в каждой школе был такой директор, то мы бы жили в другом мире», — написала женщина. Другая девушка считает, что Кулева любила детей и всегда заботилась о них. «Нам будет вас не хватать», — резюмировала она. Скандал в лицее произошел в мае, когда в соцсетях опубликовали видео с танцем школьников в развратных костюмах и розовых футболках. Журналист Владимир Соловьев стал главным противником этого шоу. В своей передаче он раскритиковал руководство школы и преподавательский состав за «пропаганду ЛГБТ». На защиту женщины встал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который пообещал, что не допустит ее отставки.

В Екатеринбурге родители выступили против решения директора скандального лицея №12, которая написала заявление об увольнении по собственному желанию. Один из родителей в беседе с журналистом URA.RU пояснил, что такое решение Кулева приняла, потому что устала от травли. «Думаю, она просто устала от травли. Ей не давали нормально работать», — сказал мужчина корреспонденту агентства. По его мнению, при Кулевой лицей «был на высоком уровне». В соцсетях другие родители также поддержали Кулеву. «Любовь Михайловна — человек с большой буквы. Если бы в каждой школе был такой директор, то мы бы жили в другом мире», — написала женщина. Другая девушка считает, что Кулева любила детей и всегда заботилась о них. «Нам будет вас не хватать», — резюмировала она. Скандал в лицее произошел в мае, когда в соцсетях опубликовали видео с танцем школьников в развратных костюмах и розовых футболках. Журналист Владимир Соловьев стал главным противником этого шоу. В своей передаче он раскритиковал руководство школы и преподавательский состав за «пропаганду ЛГБТ». На защиту женщины встал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который пообещал, что не допустит ее отставки.