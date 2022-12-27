Любовь Кулева проработала в лицее №12 более 30 лет (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Скандал из-за «ЛГБТ-танца» в лицее Екатеринбурга

Директор лицея №12 в Екатеринбурге Любовь Кулева написала заявление об увольнении по собственному желанию. О своем решении она рассказала родителям учеников, отправим им письмо в WhatsApp.

«Уважаемые родители, я благодарна вам за многолетнюю совместную работу, за поддержку во всех начинаниях и делах. Вы оказывали мне поддержку в сложных ситуациях, особенно когда необходимо было отстоять честь нашего лицея. <…> Я исчерпала свои силы, здоровье подводит, поэтому приняла такое сложное решение», — пишет Е1, ссылаясь на сообщение Кулевой.

Кулева добавила, что ее решение является окончательным и изменению не подлежит. Она попросила родителей с пониманием отнестись к ее выбору. Женщине 74 года, более 50 лет она работала педагогом, получила много наград и благодарностей.

Скандал в лицее произошел в мае, когда в соцсетях опубликовали видео с танцем школьников в развратных костюмах и розовых футболках. Главным противником шоу стал Владимир Соловьев, который в своей передаче раскритиковал руководство школы и преподавательский состав за «пропаганду ЛГБТ».

Свердловский министр образования Юрий Биктуганов сразу потребовал уволить директора Любовь Кулеву, которая работает в школе больше 30 лет. Мэрия — работодатель Кулевой — изначально заняла противоположную позицию. Чиновники оперативно организовали неравнодушных родителей, которые вечером того же дня собрались на стихийный митинг в защиту директора. После этого губернатор Евгений Куйвашев пообещал, что не допустит отставки Кулевой, поддержав тем самым администрацию.

Любовь Кулева заявила, что приняла решение об увольнении из-за проблем со здоровьем Фото: страница Кулевой в «Одноклассниках»