Подруга рассказала о бегстве екатеринбурженки, обвиняемой в убийстве троих детей. Фото

28 декабря 2022 в 13:56 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства убийства детей в ЖК «Бажовский» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге мать убила троих своих детей Друзья жительницы Екатеринбурга Анастасии Петровой, которую обвинили в убийстве трех своих детей, не верят в то, что женщина могла совершить такое. Ее характеризуют положительно, но рассказывают, что несколько лет назад она с семьей внезапно переехала в другой город и перестала выходить на контакт. Подробности биографии URA.RU рассказала подруга Петровой Александра. «Мы с ней дружим с 5-го класса, вместе учились в школе в Верхнем Уфалее. Потом я переехала в Челябинск, а она вышла замуж, и с мужем переехали следом. Муж Слава достаточно скрытный человек. Работал в полиции, но не рядовым полицейским, а что-то типа в отделе по контролю за оборотом наркотиков. Мы хорошо общались, дружили семьями, помогали друг другу, а лет пять назад, видимо, что-то произошло у Славы на работе, и им пришлось срочно уехать из Челябинска. После этого связь оборвалась», — рассказывает Александра. Долгое время Петровы вообще не шли на контакт, а в сентябре Анастасия появилась в общем с подругами чате в соцсетях, написала, что родила девочку и скинула фотографию. В семье уже были два мальчика, и Анастасия мечтала о девочке. «Она писала, что теперь многодетная мама и очень счастлива. Общение снова завязалось, и она действительно была счастлива. У них в семье было идеальное воспитание и отношения», — добавляет подруга. Друзья характеризуют Анастасию только положительно. Ранее в СМИ появилась информация, что у нее в крови обнаружили следы наркотиков. Но подруги объясняют, что девушка даже алкоголь не пила. О том, что Анастасию подозревают в убийстве детей, девушки узнали из СМИ. Сначала просто прочитали новость, а после увидели фотографию подруги и признали ее. «Понять ничего не могу в этой жуткой истории. Все подруги рыдаем сутки, отойти не можем», — добавляет собеседница. В Екатеринбурге 26 декабря в одной из квартир в ЖК «Бажовский» убили трех детей — двух мальчиков 15 и 10 лет и полугодовалую девочку. В преступлении подозревают мать погибших 37-летнюю Анастасию Петрову. О происшествии женщина сообщила родственникам сама — по СМС. Женщина оставила записку своему мужу, в которой пояснила, что в младшего сына вселился бес, старший был одержим блудом и гордыней, а дочь «укусил змей искуситель». 2012 год. Анастасия с подругами, девушка беременна вторым ребенком. «Счастливы были все», — комментирует Александра Фото предоставлено друзьями Анастасии Петровой Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Друзья жительницы Екатеринбурга Анастасии Петровой, которую обвинили в убийстве трех своих детей, не верят в то, что женщина могла совершить такое. Ее характеризуют положительно, но рассказывают, что несколько лет назад она с семьей внезапно переехала в другой город и перестала выходить на контакт. Подробности биографии URA.RU рассказала подруга Петровой Александра. «Мы с ней дружим с 5-го класса, вместе учились в школе в Верхнем Уфалее. Потом я переехала в Челябинск, а она вышла замуж, и с мужем переехали следом. Муж Слава достаточно скрытный человек. Работал в полиции, но не рядовым полицейским, а что-то типа в отделе по контролю за оборотом наркотиков. Мы хорошо общались, дружили семьями, помогали друг другу, а лет пять назад, видимо, что-то произошло у Славы на работе, и им пришлось срочно уехать из Челябинска. После этого связь оборвалась», — рассказывает Александра. Долгое время Петровы вообще не шли на контакт, а в сентябре Анастасия появилась в общем с подругами чате в соцсетях, написала, что родила девочку и скинула фотографию. В семье уже были два мальчика, и Анастасия мечтала о девочке. «Она писала, что теперь многодетная мама и очень счастлива. Общение снова завязалось, и она действительно была счастлива. У них в семье было идеальное воспитание и отношения», — добавляет подруга. Друзья характеризуют Анастасию только положительно. Ранее в СМИ появилась информация, что у нее в крови обнаружили следы наркотиков. Но подруги объясняют, что девушка даже алкоголь не пила. О том, что Анастасию подозревают в убийстве детей, девушки узнали из СМИ. Сначала просто прочитали новость, а после увидели фотографию подруги и признали ее. «Понять ничего не могу в этой жуткой истории. Все подруги рыдаем сутки, отойти не можем», — добавляет собеседница. В Екатеринбурге 26 декабря в одной из квартир в ЖК «Бажовский» убили трех детей — двух мальчиков 15 и 10 лет и полугодовалую девочку. В преступлении подозревают мать погибших 37-летнюю Анастасию Петрову. О происшествии женщина сообщила родственникам сама — по СМС. Женщина оставила записку своему мужу, в которой пояснила, что в младшего сына вселился бес, старший был одержим блудом и гордыней, а дочь «укусил змей искуситель».