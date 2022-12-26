В Екатеринбурге женщина задушила троих детей: главное о громком убийстве

В Екатеринбурге 37-летняя женщина убила трех детей в возрасте от шести месяцев до 15 лет. Задержанная аргументировала свой поступок тем, что в них вселился «полуденный бес». URA.RU собрало всю информацию, которая известна к этому часу.
37-летняя женщина находилась в декрете, семья была полноценной и не вызывала у соседей подозрений. Мужчина и женщина воспитывали троих детей: шестимесячную девочку и двух мальчиков — 10 и 15 лет. По данным источников, мужчина работал в силовых структурах.
О происшествии женщина сообщила родственникам сама — по СМС.
Первые сообщения о трагедии поступили в 14.30 от родных задержанной. Прибывшие на место силовики обнаружили, что дети задушены.
Соседи заявляют, что накануне трагедии в выходные слышали ссору и молитвы, в квартире обнаружили множество икон.
Женщина оставила записку своему мужу, в которой пояснила, что в младшего сына вселился бес, старший был одержим блудом и гордыней, а дочь «укусил змей искуситель».
На место трагедии выехал прокурор Свердловской области Борис Крылов, а также следователи районного отдела Следственного комитета, криминалисты и сотрудники МВД.
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков уже взял на контроль ситуацию.
Убийство произошло в Екатеринбурге 26 декабря в ЖК «Бажовский» в квартире на 15-м этаже. В настоящий момент сотрудники силовых ведомств работают на месте происшествия.
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В Екатеринбурге 37-летняя женщина убила трех детей в возрасте от шести месяцев до 15 лет. Задержанная аргументировала свой поступок тем, что в них вселился «полуденный бес». URA.RU собрало всю информацию, которая известна к этому часу. Убийство произошло в Екатеринбурге 26 декабря в ЖК «Бажовский» в квартире на 15-м этаже. В настоящий момент сотрудники силовых ведомств работают на месте происшествия.