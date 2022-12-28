Мать екатеринбурженки, задержанной за детоубийство, оставила ее ради религии

Мать Анастасии Петровой ушла в монастырь, когда дочь училась в школе Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге мать убила троих своих детей

Мать екатеринбурженки Анастасии Петровой, обвиняемой в убийстве трех детей, оставила ее и ушла в монастырь, когда девочка училась в школе. Об этом URA.RU рассказала преподаватель Петровой.

«Настя была моей студенткой в техникуме, училась по специальности „Правоведение“. Ничего плохого сказать о ней не могу. Долго ее не видела, встретились с ней случайно в Верхнем Уфалее, когда у нее только что родилась дочка (девочка родилась в июне 2022 года, — прим. ред.). Настя была очень радостной, счастливой, рассказала мне о семье, и мы разошлись. В Верхнем Уфалее живут родители ее мужа. Мать ушла в монастырь, когда Настя училась в школе», — рассказала собеседница.

Про религиозность девушки преподаватель ничего не слышала. Жители Верхнего Уфалея (Челябинская область) активно обсуждают трагедию — город небольшой, и все друг друга знают. Собеседница добавляет, что ей тяжело думать об Анастасии плохо и поверить в то, что она могла убить своих детей. Ранее Анастасию Петрову положительно охарактеризовали ее подруги, также одна из них рассказала о переломном моменте в жизни девушки.

Мать Анастасии — Наталья — служит в монастыре в Калужской области. Корреспондент URA.RU дозвонился до женщины, но она отказалась от комментариев.

В Екатеринбурге 26 декабря в одной из квартир в ЖК «Бажовский» убили трех детей — двух мальчиков 15 и 10 лет и полугодовалую девочку. В преступлении подозревают мать погибших 37-летнюю Анастасию Петрову. О происшествии женщина сообщила родственникам сама — по СМС. Женщина оставила записку своему мужу, в которой пояснила, что в младшего сына «вселился бес», старший был «одержим блудом и гордыней», а дочь «укусил змей-искуситель».