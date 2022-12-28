Лавров назвал приоритет России в СВО: главное за 28 декабря

Российские военные отбили попытку штурма ВСУ в ЛНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал приоритетом России в спецоперации на Украине обеспечение безопасности жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. URA.RU приводит главные новости к вечеру 28 декабря.
- Приоритет России в спецоперации на Украине — обеспечение безопасности четырех новых регионов страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области должны быть освобождены от угроз, которым они подвергались долгие годы.
- Президент США Джо Байден фактически оставил Украину без помощи, предоставив ей в рамках военной лишь ЗРК Patriot. Таким мнением поделился офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис, комментируя итоги визита Зеленского в Вашингтон. Он пояснил, что Байден не дал украинской стороне ни танков, ни бронетранспортеров, ни новой артиллерии.
- Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил о создании новых беспилотников, способных сбивать «дроны-камикадзе». По его словам, такое вооружение появится у украинских военных уже весной.
- Журналисты The New York Times выяснили, что США помогают украинской армии нацеливаться на российские беспилотники. По информации издания, это делается Соединенными Штатами с целью лишить Иран возможности изготавливать беспилотники, которые, по данным Вашингтона, отправляются России.
- Минобороны Великобритании заявило, что российские военные укрепляют оборону в районе города Кременная в ЛНР. По данным британского ведомства, Россия разворачивает там новую обширную оборону.
- Украинская армия потеряла более 170 военных при попытке штурма в районах населенных пунктов Новолюбовка и Невское в ЛНР. Об этом сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко. В ходе попыток наступления ВСУ потеряли также 6 единиц боевой техники, отмечает Пятый канал.
- Среди наемников ВСУ много выходцев из бывших стран СССР и граждан дружественных стран. Об этом URA.RU рассказал Офицер НМ ЛНР Андрей Марочко. Такую информацию он получил после прослушивания радиоэфиров украинских военных.
- Аналитический центр RAND выступил с мнением, что США готовятся безнаказанно нанести удар по России. К такому выводу эксперты центра пришли при написании доклада о стратегии эскалации Соединенных Штатов в противостоянии с российской стороной.
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