Минобороны Британии: РФ укрепляет фронт возле Кременной на востоке Украины

Российские военные укрепляют оборону в районе города Кременная в Луганской народной республике. Об этом пишет немецкое издание Tagesspiegel, ссылаясь на информацию минобороны Великобритании.
«Россия, вероятно, укрепила свою линию фронта в районе [Кременной] Луганской области в последние дни», — пишет издание, ссылаясь на минобороны Великобритании. По информации британского ведомства, которую передают журналисты, российские военные сосредоточатся на удержании позиции в регионе, установив там новую обширную оборону.
Бои за Кременную идут с октября. Сейчас вооруженные силы Украины ведут обстрелы Кременной, в результате которых погибали мирные жители. Участившиеся обстрелы со стороны украинских военных с места событий подтвердил и корреспондент URA.RU. Военные российской армии поделились с ним, что для обстрелов региона ВСУ используют дальнобойную артиллерию и беспилотники.
URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны России по поводу укрепления российскими войсками линии обороны в районе Кременной. На момент публикации новости ответа от ведомства не поступило.
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Российские военные укрепляют оборону в районе города Кременная в Луганской народной республике. Об этом пишет немецкое издание Tagesspiegel, ссылаясь на информацию минобороны Великобритании. «Россия, вероятно, укрепила свою линию фронта в районе [Кременной] Луганской области в последние дни», — пишет издание, ссылаясь на минобороны Великобритании. По информации британского ведомства, которую передают журналисты, российские военные сосредоточатся на удержании позиции в регионе, установив там новую обширную оборону. Бои за Кременную идут с октября. Сейчас вооруженные силы Украины ведут обстрелы Кременной, в результате которых погибали мирные жители. Участившиеся обстрелы со стороны украинских военных с места событий подтвердил и корреспондент URA.RU. Военные российской армии поделились с ним, что для обстрелов региона ВСУ используют дальнобойную артиллерию и беспилотники. URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны России по поводу укрепления российскими войсками линии обороны в районе Кременной. На момент публикации новости ответа от ведомства не поступило.