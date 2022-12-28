Лавров озвучил приоритет РФ в ходе спецоперации

Лавров: приоритет России в спецоперации — обеспечение безопасности четырех новых регионов страны

28 декабря 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров отметил, что недопущение угроз безопасности России — одна из важных целей СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Приоритетом России в ходе спецоперации на Украине является обеспечение безопасности четырех новых регионов страны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Наш абсолютный приоритет — это четыре новых региона РФ, которые должны быть освобождены от угроз нацификации, которым они подвергались долгие-долгие годы, и которые должны обеспечить безопасность всех людей, которые там живут. Обеспечение их прав», — сказал Лавров в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале». Еще одной важной целью в спецоперации на Украине министр иностранных дел России назвал недопущение угроз безопасности страны с украинской территории. «Сейчас говорят, что Запад не пытался каким-то образом подталкивать Украину к боевым действиям против России. Но удушение русского, русскоговорящего населения Украины — я считаю это настоящей агрессией», — заключил Лавров. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе спецоперации на Украине Россия защищает свои национальные интересы, сообщает RT. Он также подчеркивал, что страна сейчас действует в правильном направлении, отмечает телеканал 360.

Приоритетом России в ходе спецоперации на Украине является обеспечение безопасности четырех новых регионов страны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Наш абсолютный приоритет — это четыре новых региона РФ, которые должны быть освобождены от угроз нацификации, которым они подвергались долгие-долгие годы, и которые должны обеспечить безопасность всех людей, которые там живут. Обеспечение их прав», — сказал Лавров в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале». Еще одной важной целью в спецоперации на Украине министр иностранных дел России назвал недопущение угроз безопасности страны с украинской территории. «Сейчас говорят, что Запад не пытался каким-то образом подталкивать Украину к боевым действиям против России. Но удушение русского, русскоговорящего населения Украины — я считаю это настоящей агрессией», — заключил Лавров. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе спецоперации на Украине Россия защищает свои национальные интересы, сообщает RT. Он также подчеркивал, что страна сейчас действует в правильном направлении, отмечает телеканал 360.