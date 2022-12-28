Лавров озвучил приоритет РФ в ходе спецоперации

Лавров: приоритет России в спецоперации — обеспечение безопасности четырех новых регионов страны
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Пресс-подход к главе МИД РФ Сергею Лаврову в штаб-квартире РМК. Екатеринбург, лавров сергей
Сергей Лавров отметил, что недопущение угроз безопасности России — одна из важных целей СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Приоритетом России в ходе спецоперации на Украине является обеспечение безопасности четырех новых регионов страны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Наш абсолютный приоритет — это четыре новых региона РФ, которые должны быть освобождены от угроз нацификации, которым они подвергались долгие-долгие годы, и которые должны обеспечить безопасность всех людей, которые там живут. Обеспечение их прав», — сказал Лавров в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале».

Еще одной важной целью в спецоперации на Украине министр иностранных дел России назвал недопущение угроз безопасности страны с украинской территории. «Сейчас говорят, что Запад не пытался каким-то образом подталкивать Украину к боевым действиям против России. Но удушение русского, русскоговорящего населения Украины — я считаю это настоящей агрессией», — заключил Лавров.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе спецоперации на Украине Россия защищает свои национальные интересы, сообщает RT. Он также подчеркивал, что страна сейчас действует в правильном направлении, отмечает телеканал 360.

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Приоритетом России в ходе спецоперации на Украине является обеспечение безопасности четырех новых регионов страны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Наш абсолютный приоритет — это четыре новых региона РФ, которые должны быть освобождены от угроз нацификации, которым они подвергались долгие-долгие годы, и которые должны обеспечить безопасность всех людей, которые там живут. Обеспечение их прав», — сказал Лавров в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале». Еще одной важной целью в спецоперации на Украине министр иностранных дел России назвал недопущение угроз безопасности страны с украинской территории. «Сейчас говорят, что Запад не пытался каким-то образом подталкивать Украину к боевым действиям против России. Но удушение русского, русскоговорящего населения Украины — я считаю это настоящей агрессией», — заключил Лавров. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе спецоперации на Украине Россия защищает свои национальные интересы, сообщает RT. Он также подчеркивал, что страна сейчас действует в правильном направлении, отмечает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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