Офицер Марочко: среди наемников ВСУ много выходцев из бывших стран СССР

28 декабря 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

Среди наемников замечены граждане Беларуси, Казахстана, а также жители Чеченской республики, отметил Андрей Марочко Фото: официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Среди наемников ВСУ присутствует много представительней из стран бывшего Советского Союза. Об этом в беседе с URA.RU рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Специализированные войска, которые ведут разведку радиоэфиров, прослушивая частоты, выявили, что на линии боевого соприкосновения есть иностранцы. Большая часть — это англоязычные переговоры с различными диалектами. То есть это страны, которые используют этот язык в качестве средств общения. Большое количество лиц с бывшего советского пространства, это и Беларусь, и Казахстан. И я хочу подчеркнуть, что это не означает, что эти страны к нам недружественны. Просто такое количество людей от них. Даже присутствуют, допустим, граждане Чеченской республики», — объяснил Андрей Марочко. Офицер Народной милиции ЛНР подчеркнул, что наемники из дружественных стран были просто завербованы. «Это националистические движения, которые являются во многом запрещенными на территории своих государств. Здесь они тренируются, развивают свой опыт в использовании оружия, меткости в стрельбе, осваивают иностранную технику и вооружение», — добавил Марочко. Ранее офицер Народной милиции ЛНР заявил, что с помощью мониторинга радиочастот было выявлено присутствие в ВСУ наемников из более чем 30 стран. По данным разведки, в переговорах присутствует речь выходцев из Германии, Франции, Италии и Польши. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Среди наемников ВСУ присутствует много представительней из стран бывшего Советского Союза. Об этом в беседе с URA.RU рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Специализированные войска, которые ведут разведку радиоэфиров, прослушивая частоты, выявили, что на линии боевого соприкосновения есть иностранцы. Большая часть — это англоязычные переговоры с различными диалектами. То есть это страны, которые используют этот язык в качестве средств общения. Большое количество лиц с бывшего советского пространства, это и Беларусь, и Казахстан. И я хочу подчеркнуть, что это не означает, что эти страны к нам недружественны. Просто такое количество людей от них. Даже присутствуют, допустим, граждане Чеченской республики», — объяснил Андрей Марочко. Офицер Народной милиции ЛНР подчеркнул, что наемники из дружественных стран были просто завербованы. «Это националистические движения, которые являются во многом запрещенными на территории своих государств. Здесь они тренируются, развивают свой опыт в использовании оружия, меткости в стрельбе, осваивают иностранную технику и вооружение», — добавил Марочко. Ранее офицер Народной милиции ЛНР заявил, что с помощью мониторинга радиочастот было выявлено присутствие в ВСУ наемников из более чем 30 стран. По данным разведки, в переговорах присутствует речь выходцев из Германии, Франции, Италии и Польши.