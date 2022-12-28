Американский офицер похвастался, как Байден обманул Зеленского

Американский офицер Дэвис: помощь США Украине не имеет смысла

28 декабря 2022 в 20:15 Размер текста - 17 +

Джо Байден пообещал Украине бесполезное оружие, считает военный Дэниел Дэвис Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден оставил президента Украины Владимира Зеленского практически без помощи, предоставив только одну батарею ЗРК Patriot. Так офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис прокомментировал итоги визита Зеленского в Вашингтон. «Зеленский уехал из США, а Байден, и это показательно, так и не пообещал ничего кроме одной батареи ЗРК. Ни танков, ни бронетранспортеров, ни новой артиллерии», — написал Дэвис в материале для 19fortyfive . Обещанная поставка Patriot на Украину бессмысленна, подчеркнул офицер. Дело в том, что ЗРК эффективна только в комплексной системе обороны НАТО. Поэтому одна установка не сможет защитить даже Киев, объяснил Дэвис. На прошлой неделе Зеленский ездил в США, где встретился с Байденом и выступил в Конгрессе США. После американский лидер пообещал Киеву поставку зенитного комплекса Patriot. Зеленский назвал эту новость «чудесной» и заявил, что ЗРК укрепит систему противовоздушной обороны Украины, передает «Царьград».

Президент США Джо Байден оставил президента Украины Владимира Зеленского практически без помощи, предоставив только одну батарею ЗРК Patriot. Так офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис прокомментировал итоги визита Зеленского в Вашингтон. «Зеленский уехал из США, а Байден, и это показательно, так и не пообещал ничего кроме одной батареи ЗРК. Ни танков, ни бронетранспортеров, ни новой артиллерии», — написал Дэвис в материале для 19fortyfive. Обещанная поставка Patriot на Украину бессмысленна, подчеркнул офицер. Дело в том, что ЗРК эффективна только в комплексной системе обороны НАТО. Поэтому одна установка не сможет защитить даже Киев, объяснил Дэвис. На прошлой неделе Зеленский ездил в США, где встретился с Байденом и выступил в Конгрессе США. После американский лидер пообещал Киеву поставку зенитного комплекса Patriot. Зеленский назвал эту новость «чудесной» и заявил, что ЗРК укрепит систему противовоздушной обороны Украины, передает «Царьград».