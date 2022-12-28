Американский офицер похвастался, как Байден обманул Зеленского

Президент США Джо Байден оставил президента Украины Владимира Зеленского практически без помощи, предоставив только одну батарею ЗРК Patriot. Так офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис прокомментировал итоги визита Зеленского в Вашингтон.
«Зеленский уехал из США, а Байден, и это показательно, так и не пообещал ничего кроме одной батареи ЗРК. Ни танков, ни бронетранспортеров, ни новой артиллерии», — написал Дэвис в материале для 19fortyfive.
Обещанная поставка Patriot на Украину бессмысленна, подчеркнул офицер. Дело в том, что ЗРК эффективна только в комплексной системе обороны НАТО. Поэтому одна установка не сможет защитить даже Киев, объяснил Дэвис.
На прошлой неделе Зеленский ездил в США, где встретился с Байденом и выступил в Конгрессе США. После американский лидер пообещал Киеву поставку зенитного комплекса Patriot. Зеленский назвал эту новость «чудесной» и заявил, что ЗРК укрепит систему противовоздушной обороны Украины, передает «Царьград».
Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Президент США Джо Байден оставил президента Украины Владимира Зеленского практически без помощи, предоставив только одну батарею ЗРК Patriot. Так офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис прокомментировал итоги визита Зеленского в Вашингтон. «Зеленский уехал из США, а Байден, и это показательно, так и не пообещал ничего кроме одной батареи ЗРК. Ни танков, ни бронетранспортеров, ни новой артиллерии», — написал Дэвис в материале для 19fortyfive. Обещанная поставка Patriot на Украину бессмысленна, подчеркнул офицер. Дело в том, что ЗРК эффективна только в комплексной системе обороны НАТО. Поэтому одна установка не сможет защитить даже Киев, объяснил Дэвис. На прошлой неделе Зеленский ездил в США, где встретился с Байденом и выступил в Конгрессе США. После американский лидер пообещал Киеву поставку зенитного комплекса Patriot. Зеленский назвал эту новость «чудесной» и заявил, что ЗРК укрепит систему противовоздушной обороны Украины, передает «Царьград».