Американский офицер похвастался, как Байден обманул Зеленского

Американский офицер Дэвис: помощь США Украине не имеет смысла
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Джо Байден пообещал Украине бесполезное оружие, считает военный Дэниел Дэвис Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден оставил президента Украины Владимира Зеленского практически без помощи, предоставив только одну батарею ЗРК Patriot. Так офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис прокомментировал итоги визита Зеленского в Вашингтон.

«Зеленский уехал из США, а Байден, и это показательно, так и не пообещал ничего кроме одной батареи ЗРК. Ни танков, ни бронетранспортеров, ни новой артиллерии», — написал Дэвис в материале для 19fortyfive.

Обещанная поставка Patriot на Украину бессмысленна, подчеркнул офицер. Дело в том, что ЗРК эффективна только в комплексной системе обороны НАТО. Поэтому одна установка не сможет защитить даже Киев, объяснил Дэвис.

На прошлой неделе Зеленский ездил в США, где встретился с Байденом и выступил в Конгрессе США. После американский лидер пообещал Киеву поставку зенитного комплекса Patriot. Зеленский назвал эту новость «чудесной» и заявил, что ЗРК укрепит систему противовоздушной обороны Украины, передает «Царьград».

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Президент США Джо Байден оставил президента Украины Владимира Зеленского практически без помощи, предоставив только одну батарею ЗРК Patriot. Так офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис прокомментировал итоги визита Зеленского в Вашингтон. «Зеленский уехал из США, а Байден, и это показательно, так и не пообещал ничего кроме одной батареи ЗРК. Ни танков, ни бронетранспортеров, ни новой артиллерии», — написал Дэвис в материале для 19fortyfive. Обещанная поставка Patriot на Украину бессмысленна, подчеркнул офицер. Дело в том, что ЗРК эффективна только в комплексной системе обороны НАТО. Поэтому одна установка не сможет защитить даже Киев, объяснил Дэвис. На прошлой неделе Зеленский ездил в США, где встретился с Байденом и выступил в Конгрессе США. После американский лидер пообещал Киеву поставку зенитного комплекса Patriot. Зеленский назвал эту новость «чудесной» и заявил, что ЗРК укрепит систему противовоздушной обороны Украины, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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