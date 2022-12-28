На Украине разрабатывают БПЛА, которые смогут сбивать «дроны-камикадзе»

Украинский министр Федоров заявил о создании новых беспилотников, способных сбивать «дроны-камикадзе»

28 декабря 2022 в 20:34 Размер текста - 17 +

Украина создаст новые беспилотники уже в феврале, заявил Михаил Федоров Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина разрабатывает беспилотные летательные аппараты, способные сбивать другие беспилотники, в том числе и «дроны-камикадзе». Об этом заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. «Украина проводит исследования и разработки по беспилотникам, которые могут бороться с другими беспилотниками и сбивать их», — заявил Федоров в интервью телеканалу ABC, отметив, что такие БПЛА смогут бороться и с «дронами-камикадзе». Вице-премьер Украины добавил, что ситуация с беспилотниками на Украине изменится уже в феврале или в марте. Ранее журналисты The New York Times выяснили, что США помогают украинской армии нацеливаться на российские беспилотники. По информации издания, это делается Соединенными Штатами с целью лишить Иран возможности изготавливать беспилотники, которые, по данным Вашингтона, отправляются России. 26 декабря Минобороны России сообщило об атаке украинского беспилотника на аэродроме в Энгельсе (Саратовская область). В ведомстве уточнили, что в ее результате погибли трое военных.

Украина разрабатывает беспилотные летательные аппараты, способные сбивать другие беспилотники, в том числе и «дроны-камикадзе». Об этом заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. «Украина проводит исследования и разработки по беспилотникам, которые могут бороться с другими беспилотниками и сбивать их», — заявил Федоров в интервью телеканалу ABC, отметив, что такие БПЛА смогут бороться и с «дронами-камикадзе». Вице-премьер Украины добавил, что ситуация с беспилотниками на Украине изменится уже в феврале или в марте. Ранее журналисты The New York Times выяснили, что США помогают украинской армии нацеливаться на российские беспилотники. По информации издания, это делается Соединенными Штатами с целью лишить Иран возможности изготавливать беспилотники, которые, по данным Вашингтона, отправляются России. 26 декабря Минобороны России сообщило об атаке украинского беспилотника на аэродроме в Энгельсе (Саратовская область). В ведомстве уточнили, что в ее результате погибли трое военных.