На Украине разрабатывают БПЛА, которые смогут сбивать «дроны-камикадзе»

Украинский министр Федоров заявил о создании новых беспилотников, способных сбивать «дроны-камикадзе»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
Украина создаст новые беспилотники уже в феврале, заявил Михаил Федоров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина разрабатывает беспилотные летательные аппараты, способные сбивать другие беспилотники, в том числе и «дроны-камикадзе». Об этом заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Украина проводит исследования и разработки по беспилотникам, которые могут бороться с другими беспилотниками и сбивать их», — заявил Федоров в интервью телеканалу ABC, отметив, что такие БПЛА смогут бороться и с «дронами-камикадзе». Вице-премьер Украины добавил, что ситуация с беспилотниками на Украине изменится уже в феврале или в марте.

Ранее журналисты The New York Times выяснили, что США помогают украинской армии нацеливаться на российские беспилотники. По информации издания, это делается Соединенными Штатами с целью лишить Иран возможности изготавливать беспилотники, которые, по данным Вашингтона, отправляются России.

26 декабря Минобороны России сообщило об атаке украинского беспилотника на аэродроме в Энгельсе (Саратовская область). В ведомстве уточнили, что в ее результате погибли трое военных.

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Украина разрабатывает беспилотные летательные аппараты, способные сбивать другие беспилотники, в том числе и «дроны-камикадзе». Об этом заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. «Украина проводит исследования и разработки по беспилотникам, которые могут бороться с другими беспилотниками и сбивать их», — заявил Федоров в интервью телеканалу ABC, отметив, что такие БПЛА смогут бороться и с «дронами-камикадзе». Вице-премьер Украины добавил, что ситуация с беспилотниками на Украине изменится уже в феврале или в марте. Ранее журналисты The New York Times выяснили, что США помогают украинской армии нацеливаться на российские беспилотники. По информации издания, это делается Соединенными Штатами с целью лишить Иран возможности изготавливать беспилотники, которые, по данным Вашингтона, отправляются России. 26 декабря Минобороны России сообщило об атаке украинского беспилотника на аэродроме в Энгельсе (Саратовская область). В ведомстве уточнили, что в ее результате погибли трое военных.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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